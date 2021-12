MOPC oculta información sobre cierre del contrato de la pasarela “ñandutí”

Desde octubre de este año, este diario viene solicitando datos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre los detalles del cierre del contrato de la polémica pasarela ñandutí, pero sugestivamente, la cartera de Estado hasta la fecha evita informar sobre este tema.

Llamativamente, la institución está “negociando” este “cierre” a puertas cerradas con la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera y, según fuentes extraoficiales, lo que se pretendería es “blanquear” a la conocida “superproveedora” en este caso, pese a que la Contraloría y Contrataciones Públicas detectaron direccionamiento y sobrefacturación en la cuestionada obra.

El ministro Arnoldo Wiens ya cambió a tres directores de Obras que debían finalizar este criticado contrato con Engineering, porque no estarían de acuerdo en recepcionar el trabajo como se pretende. La arquitecta Rocío Duarte es la última funcionaria a quien Wiens nombró como titular de dicha dependencia, pero la funcionaria se mantiene en silencio sobre este tema.

El director de Comunicaciones de la institución, el abogado Víctor Recalde, señaló ayer que no tienen información oficial al respecto y que cuando la administradora del contrato informe sobre el tema lo darán a conocer a la opinión pública. La dependencia de Recalde ignora a los periodistas que solicitaron conferencias de prensa para que se informen estos y otros temas de interés en el ministerio. Justamente, el ministro Wiens eliminó las conferencias de prensa en la institución.

¿Protección de hermanos?

Fuentes cercanas del MOPC indicaron ayer a ABC que Juan Andrés Campos Cervera, dueño de Engineering, práctica la misma religión del ministro Wiens, anteriormente pastor de iglesia, por lo que estaría protegiendo al joven y religioso “emprendedor”. Justamente, hace unas semanas, la empresa Engineering defendió los millonarios contratos que tiene con el Estado y señaló que el éxito empresarial no depende de amistades o influencias, sino de la fe en Dios.

Lo concreto es que la pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2 mencionados, los cuáles se firmaron para beneficiar a la contratista, porque ni siquiera cuentan con especificaciones técnicas.

Del monto total ya se pagaron G. 10.278 millones (casi 73%) a la “superproveedora” y no se sabe si el MOPC recuperará lo que pagó a la empresa, atendiendo a que, según técnicos, la obra no pudo costar más de US$ 500.000.

¿El MOPC rescindirá del contrato o recepcionará la obra?, ¿recuperará las pólizas de fiel cumplimiento y del anticipo que la superproveedora dejó vencer? ¿recuperará los pagos que no correspondían?, ¿denunciarán a la empresa a las instancias correspondientes por los incumplimientos? son solo algunas de las consultas que evitan responder en el MOPC. Mientras, la DNCP confirmó la sanción a la empresa, que no podrá contratar con el Estado por un año, por incumplimiento y mala fe en el contrato de la pasarela.