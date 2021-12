En 5 años se pagaron US$ 671 millones para cubrir agujero de la Caja Fiscal

En los últimos 5 años el Tesoro Público destinó US$ 671 millones de la recaudación de los impuestos pagados por toda la ciudadanía para cubrir el déficit de la Caja Fiscal. El presente ejercicio 2021 cerraría con un saldo rojo de US$ 184 millones y se ratifica la estimación que para 2029 alcanzaría US$ 3.535 millones.