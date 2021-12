Vecino cierra su propiedad para el paso y así forzar a que el MOPC comience la apertura de un camino definitivo

Se trata de Merardo Mendoza, por cuya propiedad se abrió un camino hace años para un ir varias compañías con el centro de San Juan Nepomuceno, pero que ahora decidió cerrar el paso. El cierre fue realizado a unos 300 metros de la zona urbana y rápidamente atrajo la atención de los usuarios de la mencionada vía. Una de las comunidades afectadas es Ñau, que queda a unos 5 kilómetros del casco urbano y donde se encuentra el matadero municipal.

Para tratar de subsanar el inconveniente hoy se realizó una reunión entre los pobladores, el propietario de la tierra, el jefe departamental del MOPC, Ing, Ariel Tirakowsky, Juan Ramón Medina del Indert, el presidente de la Junta Municipal Aníbal Silvero entre otras autoridades.

Durante el encuentro Medina explicó que va realizar las mediciones de las tierras de los vecinos con el objetivo de amojonar el nuevo camino y el jefe regional del MOPC aseguró que el lunes comenzará los trabajos de apertura del nuevo tramo.

Sin embargo el Ing. Tirakowsky advirtió a Mendoza que los trabajos no serán rápidos debido a que hay estera, “tierra ñau”, que se tiene que retirar para colocar otro material y en un sector se debe poner seguramente puente o tubo celulares. “Hay que tener en cuenta que estamos a fin de año, los funcionarios están de receso, no hay combustible suficiente”, dijo y por lo cual pidió a Mendoza que retiré la tierra que colocó en el camino que cruza por su propiedad hasta que se pueda habilitar el otro tramo y no dejar incomunicados a los pobladores de las compañías vecinas.

Mendoza accedió a abrir media calzada, pero advirtió a que si el MOPC no cumple volverá a cerrar su propiedad. Sin embargo, los vecinos pidieron a Mendoza que acceda a abrir totalmente porque el montículo podría causar accidente a los usuarios del camino.

Durante la reunión, los vecinos leyeron dos notas, una enviada al MOPC solicitando la apertura del nuevo camino y otra al intendente Derlis Molinas, de igual tenor, pidiendo ayuda para la solución definitiva del problema. Los lugareños advirtieron que el tramo que cruza por la propiedad de Mendoza es la parte más fea del camino. Es por eso que pedimos la apertura del otro tramo para solucionar definitivamente el problema.

El intendente Derlis Molinas (ANR-HC) no estuvo presente en la reunión con los vecinos y las autoridades del MOPC y el presidente de la Junta Municipal.