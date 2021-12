Divisiones y abrazos “republicanos” inesperados cierran el año político en el departamento de Caaguazú

El senador Silvio “Beto” Ovelar fue el que lanzó a la arena política a Mario Varela. De la mano de Ovelar, Varela logró ser gobernador de Caaguazú en el periodo 2013-2018 y diputado de la Nación en el actual periodo. En la presidencia de Mario Abdo Benítez, el nuevo legislador fue asignado como titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y rápidamente se posicionó como referente y líder emergente del Partido Colorado. Esta situación ya venía generando ciertos roces entre Ovelar y Varela, hasta que se dio la separación del maestro y el discípulo.

Esta situación se oficializó ayer en el histórico movimiento regional “Jóvenes al Poder” liderado por el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien organizó su tradicional almuerzo de fin de año y anunció por primera vez en forma pública su apoyo al Movimiento Honor Colorado.

Durante la presidencia de Horacio Cartes, Ovelar siempre se mostró como un acérrimo adversario del cartismo y hacía fuertes declaraciones contra el actuar del cartismo en el país. También siempre se había mostrado como un referente del movimiento oficialista, Colorado Añetete, pero se supo que desde hace tiempo venía “coqueteando” con Horacio Cartes. Tras la precandidatura para la presidencia de Hugo Velázquez, con la chapa de Colorado Añetete, Ovelar afirmó estar disconforme con la situación y decidió migrar al movimiento opositor.

Ayer en el acto político organizado por su movimiento regional, Silvio Ovelar aseguró que es un fiel amigo del presidente, Mario Abdo Benítez, pero que actualmente están separados por una cuestión netamente política. Reconoció que desde el primer momento estuvo en contra de la inclusión de Horacio Cartes dentro del Partido Colorado, pero que con el tiempo demostró su gran dedicación con la Asociación Nacional Republicana (ANR), y que hoy día merece estar en la Junta de Gobierno.

A cuanto a su “excompañero de lucha e ideales” Mario Varela, en un momento había mencionado en medios televisivos locales que a Varela quizás le asustó el dinero y que esa situación es lo que estaría generando una especie de persecución política contra sus seguidores que ocupan importantes cargos de confianza.

Hoy aseguró que tomó la mejor decisión política de su vida al migrar a HC y que su apoyo a Santiago Peña es porque le da la garantía de que el poder seguirá en manos del Partido Colorado. De la misma forma, presentó de manera oficial al arquitecto Carlos López, como candidato a gobernador de Caaguazú, por Honor Colorado.

Con esta situación, también se da el abrazo republicano con el clan colorado cartista de la ciudad de Caaguazú, compuesta por el líder distrital Emilio Ledesma y su yerno, diputado Miguel Ángel del Puerto. Cabe mencionar que en las últimas elecciones generales para la gobernación, muchos referentes “betistas” habían culpado al clan Ledesma-Del Puerto, de haber traicionado al candidato colorado de este entonces, Édgar Olmedo, con el fin de que el compueblano, compadre y socio comercial, Alejo Ríos Medina (PLRA), sea electo gobernador de Caaguazú.

Por su parte, el ministro Mario Varela dijo que acompañan la candidatura a la presidencia de Hugo Velázquez y Marcelo Soto a gobernador de Caaguazú. Con esta situación deciden mantener la lealtad al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En cuanto a la decisión de Silvio “Beto” Ovelar, dijo que le extraña mucho el actuar de Ovelar, en vista de que juntos fueron los mentores del movimiento Colorado Añetete y del lanzamiento de la candidatura a la presidencia de Mario Abdo Benítez. Aseguró que nunca hubo muchos argumentos para separarse de la línea del gobierno y que para ellos fue una verdadera sorpresa.

Indicó que no sabe si decir que fue una traición de Ovelar, pero sí que tendría que haber sido coherente en Colorado Añetete en vista de que el presidente de la República no falló con él. Aseguró que Mario Abdo cumplió con él todos los compromisos políticos personales e institucionales, como por ejemplo, la construcción del Gran Hospital Regional de Coronel Oviedo, que costará US$ 60 millones y que fue promocionado por el propio senador Silvio Ovelar.

Aseguró que su actuar puede ser considerado como desleal hacia el Presidente y que él en lo personal, por agradecimiento seguirá con la línea de Mario Abdo Benítez.

En cuanto a los dichos de Ovelar en un medio televisivo local de que el mismo se siente asustado por el dinero, se limitó en responder en que “solo hay que mirar cuánto dinero él y su familia reciben a beneficio del Estado”.