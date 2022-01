MOPC aún no recuperó lo que pagó por el metrobús “fantasma” del centro

Hasta ahora, el MOPC no rescindió del contrato con el consorcio DC-Stiler, que fue adjudicado en 2018 para ejecutar las obras del tramo 1 del metrobús, que debía ejecutarse en el microcentro de Asunción, pero que nunca avanzó. La cartera le pagó US$ 3 millones de anticipo a dicha firma, que hasta ahora no se recupera y hay sospechas de que dejaron vencer la garantía de este desembolso.