Pobladores realizaron un cierre intermitente de ruta Paeaguarí - Villarrica en reclamo de agua

SAPUCAI. Pobladores de diferentes barrios y compañías de este distrito se manifestaron por la falta de agua que sufren y que no tiene indicios de solución Reclaman a la intendenta Norma Zarate (ANR) el funcionamiento del pozo artesano construido con fondos de Yacyretá en una propiedad del ex concejal municipal Luciano Amarilla (ANR), que hasta ahora no pueden utilizar los pobladores.