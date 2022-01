Tributación recaudó 7,5% más

El informe menciona que ingresaron más de G. 1,2 billones (US$ 183 millones) en efectivo y G. 48.543 millones (US$ 7 millones) en compensaciones con créditos fiscales, lo que deja un total de más de G. 1,3 billones (US$ 190 millones).

La administración fiscal indica que es importante destacar que en términos de recaudación en efectivo, al cierre de enero presenta una variación positiva interanual del 4,3% con relación al mismo mes del 2021.

“Adicionalmente se puede señalar que, a pesar de la situación de Pandemia vigente, se mantiene un crecimiento positivo en la recaudación, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado”, destaca la SET.

IVA representa 65% del total

Agrega que con la recaudación acumulada al terminar el mes de enero, la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta personal (IRP) y del impuesto a la renta empresarial (IRE) explican en mayor medida la variación interanual positiva (efectivo más créditos fiscales).

El informe da cuenta que el IVA creció 15,9% y en el total de la recaudación representa el 65%; el IRP aumentó 155,2%, representando el 0,7% del total; el IRE 19,3% más, representando 18,2% del total; en tanto que los demás tributos registran una caída.

En el grupo que registra menos recaudación con relación a enero del año pasado están: el impuesto a las rentas de actividades comerciales, industriales o de servicios (Iracis), con 34,5% menos, que ya fue reemplazado por el IRE; el impuesto selectivo al consumo (ISC), con una disminución del 24,6%, el impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias (Iragro) con 60,8% menos, que también se fusionó con el IRE; el impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU), que recaudó 23,5% menos, según el informe de Tributación.