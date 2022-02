Atentado en San Bernardino: hablan de “informaciones positivas” sobre investigación

Fleitas, que fue nombrado ayer nuevo comandante de la Policía en reemplazo de Luis Arias, no dio muchos detalles sobre cuáles son los datos que recibió sobre la investigación del atentado y solo se limitó a decir que son informaciones “positivas”.

En conversación con radio ABC Cardinal, dijo que recibió estas nuevas informaciones alrededor de la medianoche e insistió en que son “motivadoras” para resolver el caso y de esa forma llevar tranquilidad a la familia de Cristina “Vita” Aranda, quien fue asesinada durante el atentado en el anfiteatro José Asunción Flores.

“Es una información muy motivadora. Hay una investigación técnico-científica que está conduciendo a los investigadores a una hipótesis. Ellos, los fiscales, tienen todo nuestro apoyo. En lo que necesiten, la Policía va a estar con ellos. Creo que sí (los autores siguen en el país), pero no importa dónde estén, igual los vamos a traer”, expresó el jefe de la Policía Nacional.

Consultado sobre si los datos corresponden a los autores materiales o morales, contestó: “No quisiera entrar en detalles y perjudicar (...) Muy bueno el trabajo que están realizando”.

Corrupción en la Policía

Fleitas reconoció también que hay corrupción en la Policía y que lo que se debe hacer es fortalecer las instituciones, además de coordinar los trabajos no solo con la Fiscalía, sino también con el Poder Judicial.

En otro momento, se refirió también a lo hecho por los dos uniformados que alteraron los datos de José Luis Bogado Quevedo y borraron los antecedentes del narcotraficante condenado en el Brasil. Se trata de Ramón B. Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, y Félix A. Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales, quienes fueron imputados por frustración de la persecución y ejecución penal.

“Es una pena lo que aconteció por la acción irregular de dos compañeros de trabajo, pero estamos para levantar la institución”, opinó Fleitas al respecto.

En relación al sistema informático de registro de antecedentes, indicó que el programa tiene una antigüedad de 10 años y, si bien posee falencias, puede registrar quién hace los cambios y modificaciones y que siempre es un ser humano el que lo controla.

“Este suboficial (Vargas), que es un ingeniero en informática, sabía que se lo iba a identificar. Él sabía bien que se ponía la soga al cuello porque se sabía bien que se lo iba a detectar (…) Entiendo que se tiene que mejorar mucho más, pero, aunque tengamos un manual de procedimiento, el que opera el programa es un hombre. Él sabía que se enfrentaba a un proceso penal, saben que les espera la cárcel; sin embargo, algunos hacen”, puntualizó.

Fleitas admitió también que Bogado Quevedo logró “escapar” de la inteligencia de la Policía.

“Es probable que se haya escapado de la inteligencia de la Policía, de la Senad (…) Yo lo único que digo es que no tuvimos información, no pudimos hacerle el seguimiento a esta gente. Este señor tiene una cédula paraguaya, luego una cédula brasileña donde dice que nació en Brasil. Fíjense en la debilidad de nuestras instituciones, no era tan fácil hacerle el seguimiento”, manifestó.

Por último, reconoció que la situación es “pesada” y que el atentado del domingo trae “mucha preocupación”, pero aseguró que trabajarán en resolver el caso. “No puede ser que el crimen organizado nos gane. Aceptamos la corrupción, aceptamos que hay compañeros que se desvían, pero tenemos que romper con la desconfianza (en la Policía)”, concluyó.