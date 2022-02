Buscan a menor desaparecida en Limpio

Doña Carolina Samudio indicó que su hija Dévora López Samudio salió de su casa ubicada en el barrio Salado de Limpio en la tarde del 30 de enero para irse a casa de su abuela en Piquete Cue, también de Limpio, para traer algunos medicamentos, y nunca más volvió. La desesperada mujer radicó su denuncia en la comisaría jurisdiccional en donde le dijeron que después de 48 horas de no saber nada de su hija recién pueden darla por desaparecida.

Tras ese lapso doña Carolina fue de nuevo hasta la comisaría y allí le indicaron que su caso ya pasó a la Fiscalía de Limpio en la Unidad Uno por lo cual fue hasta la sede del Ministerio Público y allí solo se limitaron en darle el número de causa, y como nadie le hacía caso más que el “formalismo burocrático” tuvo que pedir socorro a través de las redes sociales y allí tuvo algunas pistas del rastro de su hija.

Al quinto día una señora se comunicó con ella indicándole que vio a la menor trabajando en una casa de su barrio y así llegó hasta una vivienda ubicada en Limpio en inmediaciones de la Plaza San Antonio. Allí una mujer le recibió y le dijo que efectivamente la menor pernoctó en su casa unos días, incluso le entregó la cédula de identidad de Dévora. Tras esto, la desesperada madre fue a comunicar lo sucedido en la comisaría y así se llegó a detener ayer a Baldovino Oliveira González (33), quien tenía el teléfono de la menor, pero negó algún relacionamiento con la menor.

Carolina relató que lamentablemente los agentes policiales la ningunean al igual que en el Ministerio Público, pues siguiendo los rastros que fueron llegando por las redes sociales fue hasta Arroyos y Esteros y allí pidió ayuda al personal de la comisaría jurisdiccional donde le indicaron que el nombre de su hija no aparece en el registro de “búsqueda y localización”, y se limitaron en decirle que debe ir de nuevo hasta donde radicó la denuncia para insistir a los policías para que actualicen el registro.

También llamó a 147 del Ministerio de la Niñez y Adolescencia y asegura que nada hacen para localizar a su hija. Los agentes policiales incluso se enojaron con ella porque denunció el caso a los medios de comunicación.

“Después que el caso salió en la televisión recién vinieron a mi barrio a preguntar cómo era mi hija, todos le dicen que mi hija es hogareña, nunca se fugó, esta es la primera vez que no regresa y por eso estoy desesperada. Un policía incluso se confundió y me llamó pensando que era la fiscal y me preguntó si le sueltan no más ya al tipo que tenía el teléfono de mi hija, se burlan de mí”, dijo la mujer.