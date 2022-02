Denuncian que cobró al menos G. 2000 millones por obras que no realizó

Numerosos ciudadanos que fueron víctimas del supuesto constructor de piscinas Máximo Rivarola Oviedo, se unieron para llevar adelante una denuncia por estafa en contra del hombre, que causó un perjuicio estimado en al menos G. 2.000 millones en total, al cobrar a incautos que lo contrataron de buena fe por obras que nunca concretó.

El hombre en cuestión se maneja con un modus operandi y tendría todo un esquema de estafa, en el que están involucrados otros cómplices suyos, todos integrantes de una supuesta empresa constructora.

Como vienen recibiendo denuncias desde, por lo menos, el año 2015, lo que hacían para seguir captando víctimas sin ser descubiertos era cambiar permanentemente de “nombre de empresa”, abriendo una nueva página en Facebook con otra identificación comercial. También cambiaban de número de teléfono, pues debían desaparecer de los antiguos estafados sin dejar rastro.

Este lunes, dos de las estafadas por este esquema delictivo conversaron con ABC Cardinal brindando detalles de sus casos particulares en los que se vieron perjudicadas no solo económicamente, sino a nivel emocional y físico, ya que han sufrido estrés e incluso se han enfermado en el transcurso de esta lucha por reparar el perjuicio sufrido.

Le entregó 30 millones y nunca hizo trabajo

Janeth Espínola, una de las afectadas de obras, contó que ella había contratado los servicios de quien dijo ser el arquitecto Rivarola Oviedo para la refacción de una casa con cocina y lavadero. Por el trabajo, el hombre le paso un presupuesto de G. 38 millones. Incluso firmaron un contrato por escribanía, y ella le dijo expresamente que necesitaba el trabajo terminado en un promedio de 15 días.

En todo momento, el supuesto constructor le decía que culminaría la obra “sin problemas”, y la clienta le hizo una entrega de G 30 millones.

“El primer día vino con su personal, dijo que vendría con cinco o seis personas. Al final vinieron dos personas. Inició la obra, hizo el cimiento, y luego comenzaron las excusas de todos los días”, contó la denunciante.

Añadió que la propiedad donde debían hacerse las refacciones queda en Capiatá, y la excusa que le ponía era que “siempre llovía”, aunque los vecinos le decían que no se registraban lluvias en la ciudad.

Desapareció

Así, con mentiras, la tuvo durante semanas, hasta que Espínola le contactó pidiéndole por favor que culmine la obra. “Al final me prometió que me entregaría la obra en cinco días, para el 23 de diciembre, lo cual era impracticable. Después, nunca más se comunicó me apagó el celular, de otras líneas ya me bloqueó”, continuó contando la denunciante.

Lo más llamativo para Espínola es que el hombre, con tantas denuncias encima ,sigue frecuentando los mismos lugares y viviendo en la misma casa. Inclusive llegó a ser detenido, pero lo vuelven a soltar y para las víctimas es un misterio cómo logra esta impunidad.

Además de incumplir con las remodelaciones, los vecinos denuncian que deja el lugar destrozado, e incluso roban materiales.

Entre la infinidad de casos, los denunciantes citan que el perjuicio más grande fue de G. 157 millones , que llegó a cobrar por un quincho una pileta y una refacción a uno de los estafados.

Más de 200 denuncias

Según las víctimas, Rivarola Oviedo acumula un total de 220 denuncias por estafa, robo y apropiación con orden de detención.

En el caso de Mirtha Samudio, Máximo Rivarola Oviedo le entregó la pileta terminada supuestamente en un 80 %, pero la primera vez que la cargó perdió toda el agua. Así también, el quincho entregado es “inservible”.

Cuando la obra no fue entregada ni el 9 de octubre ni el 27 de noviembre, dos fechas acordadas, Samudio lo escrachó en Facebook, y Rivarola pidió que borrara la publicación para que él termine el trabajo.

Comenzó a tratar directamente con el marido y se le dio una oportunidad al menos de recuperar algo de lo invertido. “Prometió el 20 de diciembre entregar la pileta y el 30 de diciembre el quincho. Después desapareció, bloqueó las líneas”, contó la denunciante, quien hizo la denuncia en la Comisaría de San Bernardino por abandono de obra.

Samudio comentó que entre los estafados hay gente que ya no tiene la fuerzas para seguir con las denuncias, y gente que se enfermó. “No creo que recuperemos, pero al menos queremos que no vuelva a caer gente en su buena fe”, expresó.

Estafados hasta diplomáticos

Según fuentes, hay incluso funcionarios de gobierno como un viceministro y un cónsul que fueron estafados por este señor.

La “empresa”, actúa bajo diversos nombres, como “Botafogo”, “Hierros y estructuras”, “Construcciones metalúrgicas”, “Green house”, etc.

“Cuando cae una empresa por estafar a alguien, simplemente abre otra página”, refiere la denunciante.