A no subestimar los golpes en la cabeza

Entre los pasos principales a seguir en caso de un golpe en la cabeza -deje o no moretones, sangrado o el famoso “chichón”-, el doctor Carlos Alberto Cañete insta a las personas a asistir a un hospital y pedir una tomografía. Otro paso es estar atento a las secuelas que podrían ir apareciendo con el paso de los días.

“La tomografía de cráneo es como una identidad total del cráneo, para saber qué está pasando. De repente puede venir todo normal pero eso no significa que no tenga nada. Hay que ir observando al paciente, porque con el correr de los días, uno puede tener consecuencias”, manifestó Cañete.

El doctor dijo 45 días después de una caída, uno puede tener consecuencias y que ese es el tiempo aproximado que hay que tener en cuenta para concluir algo sobre un golpe de cabeza.

Aclaró que un traumatismo puede presentarse sin hemorragia, por lo que no siempre hay que esperar señales externas para hacerse estudios en caso de golpes fuertes.

Insistió en que los síntomas de una lesión se pueden dar con el paso de los días. “Es silencioso, porque después de haberse golpeado e ir a dormir, por ejemplo, uno puede tener una hemorragia, va sangrando y cuando amanece ya es muy tarde”, indicó.

Entre los estudios más importantes y útiles para este tipo de casos, Cañete afirmó que la tomografía es el principal. “El informe que da la tomografía es fundamental en las primeras horas, porque demuestra si hay un sangrado, por ejemplo. Pidan imagen sí o sí, duela o no”, alentó.

En el caso de los adultos mayores, quienes generalmente sufren caídas y no siempre dejan secuelas al instante, señaló: “Los abuelitos que se caen y tienen hematomas en la cara, en la cabeza, primero puede parecer que no pasa nada, pero después cambia la conducta del abuelito, se orina en la cama, se vuelve agresivo, es porque puede tener un daño. No se guíen por el moretón de afuera nomás; tienen que hacer una tomografía para ver cómo está por dentro”, afirmó.

Entre las consecuencias que puede dejar una lesión grave en la cabeza, en el cráneo, citó la siguientes: pérdida de vista , de audición, del gusto, dificultad al caminar y alteraciones de la conducta.

Finalmente, recomendó a los motociclistas utilizar cascos de protección para evitar mayores daños en caso de accidentes y habló también acerca de la importancia de prestar atención a los golpes que pueden darse los deportistas, como en el fútbol, el rugby o las luchas.