Más de 60 compatriotas se encuentran en Rusia y ya fueron contactados por Embajada paraguaya

“La situación acá, aparte de cierta tensión, por lo demás la vida cotidiana permanece relativamente igual, todos los servicios disponibles en toda Rusia excepto en la frontera sur, con Ucrania donde hay restricciones en los aeropuertos y suspensión temporal de algunos servicios”, sostuvo Hernán Muñoz, encargado de Negocios de la Embajada paraguaya en Rusia.

Muñoz agregó que en la zona donde hay conflictos se encuentran dos paraguayos, que ya fueron contactados. La representación diplomática ya se puso a disposición de los compatriotas, según dijo a ABC TV.

“Esto es una carnicería”

A su turno, Andrés Trociuck, cónsul honorario de Ucrania en Paraguay, afirmó que fue una sorpresa la invasión, aunque siempre hubo desacuerdos del presidente Vladimir Putin respecto a la independencia de Ucrania.

“Nadie lo previó. Esto es una invasión total. Nunca creímos que Bielorrusia se iba a prestar. Ya tomaron Chernóbil desde Bielorrusia. Se va a dar batalla porque Ucrania no se va a rendir. Esto es una carnicería”, puntualizó.

Aseguró que esta es una situación que se viene arrastrando hace mucho ya que el presidente de Rusia Vladimir Putin no reconoce a Ucrania como una nación.

Aclaró que “el pueblo ruso no está de acuerdo con lo que ocurre. El pueblo debe levantarse contra el Gobierno y contra la masacre que afecta tanto a Ucrania como a Rusia”.

Agregó que al menos 11 aeropuertos ya fueron destruidos.

“Si tenés derecho a invadir otro país, no hay derecho”

El analista Diego Abente Brun señaló que “si vos tenés derecho a invadir otro país, no hay derecho”.

Indicó que existe un problema de fondo fundamental, que es que se pretende limitar la independencia de Ucrania, de elegir o no acceder a alianzas políticas o militares.

“Hasta antes de la invasión, había una suerte estabilidad entre las partes, no había hechos de agresión que desestabilicen este status quo, no quiere decir que no haya espacio para negociación con relación a fuerzas de OTAN o Rusia”, argumentó.