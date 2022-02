Ucrania necesita cambiar sus bases para tener futuro, según embajador ruso en Paraguay

Alexander Písarev, embajador de la Federación de Rusia, en comunicación con ABC TV, expresó a la ciudadanía a conocer el por qué de las acciones de Rusia ante Ucrania ante de tomar una postura. “Rusia aboga firmemente por el principio de la democratización de las relaciones internacionales, eso significa que nosotros respetamos la opinión de cada miembro de la comunidad internacional hasta en caso de diferencias. En estos casos buscamos comunicar nuestros argumentos”, expresó.

Relató que si no logran convencer a la comunidad internacional de su razón, se consolarán al saber que han salvado al genocidio a 4 millones de ciudadanos de Dombás. “Queremos que la gente conozca el significado de genocidio y las acciones que realiza Rusia para que nos puedan entender”, expresó.

Asintió además que Ucrania genera una amenaza para la seguridad de Rusia. “Varias están desplegadas en zonas de Estonia y Rusia y, si un avión militar despega en Estonia, tardaría solo 19 segundos para iniciar los bombardeos de San Petersburgo, segunda ciudad más grande de Rusia, con cinco millones de habitantes”, aclaró el embajador.

Las amenazas recibidas Rusia ya había denunciado en su tiempo; sin embargo, despertó el interés mediático, aseveró Písarev.

¿Cuál será el futuro de Ucrania?

“Indudablemente Ucrania se mantendrá como país independiente, pero el país se va desintegrando por sí sola”, subrayó Písarev. Asimismo, agregó que si en Ucrania no se realiza un reinicio, una base nueva, no tendrá futuro. “Digo eso con mucho dolor, porque mi familia tiene base en Ucrania”, lamentó.

Sosteniendo esa postura, añadió que es muy difícil hablar con certeza el futuro de Ucrania dado que la crisis es prematura. sin embargo, “en las ciencias políticas existe una excepción de un estado fallido y Ucrania es un preclásico de este tipo. De todas las 15 repúblicas de toda la Unión Soviética, solo Ucrania tiene su Producto Interno Bruto (PIB) en un nivel más bajo de lo que tenía en 1991 (fecha de su independencia)”, explicó.

Aportó además que el Banco Mundial había considerado a Ucrania como el país más pobre del continente europeo en el 2018 y reiteró esta posición en el 2018 y 2019.

Asimismo, a los pocos años de la existencia de Ucrania como Estado, ya vivió dos golpes de Estado y aproximadamente cinco veces modificó su sistema político “Ni ya recuerdo bien”, expresó. También denunció que se dio una despoblación terrible en Ucrania desde 1991 tras una decadencia. “No se sabe el número exacto de habitantes en el país, pero sí que 2 millones de ucranianos viven en otros países por falta de trabajo” argumentó.

Rusia tiene un sistema bancario paralelo al Swift

El embajador Písarev, al ser consultado sobre qué pasaría ante el eventual caso de que Rusia sea expulsada del sistema bancario internacional Swift, señaló que Rusia tiene otro sistema bancario en otros países. Mecanismos de intercambio comercial en el caso que se realice sanciones de otros países

“En el año 2014 se dieron conexiones entre los bancos de Rusia que no dependen del canal Swift. En el 2017 ya inició su uso realizando transacciones de cualquier divisa”, confirmó.

Ya nos 399 bancos en cinco países tienen acceso a este sistema y el año pasado, el tráfico mensual a través del sistema alcanzó los 2 millones de comunicaciones, explicó el embajador.

“Los sistemas parecidos se van desarrollando en la unión europea para los comercios con Irán y también en la República Popular de China. El sistema de China es compatible con el sistema ruso”, subrayó.

Otro método de intercambio monetario internacional sería a través de las monedas digitales a través de los bancos centrales.

Hasta ahora, continuarían con el comercio Rusia - Paraguay

El embajador destacó que Rusia sigue con la intención de seguir avanzando con el comercio y, en ese sentido, fue preparada para la firma del convenio sobre la creación de la comisión mixta, económicamente comercial intergubernamental. “El comercio siempre se basa en el interés mutuo que el comercio Rusa con Paraguay creció significativamente y alcanzó el 893 millones de dólares. Paraguay es nuestro quinto socio en la América Latina”, afirmó.

Sin embargo, si Paraguay se suma a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, estos planes quedarán en duda, además de las relaciones bilaterales entre Rusia y Paraguay.

Písarev agregó que en los últimos días no tuvo contacto con la cancillería de Paraguay. “A mí no me consultaron para conocer la posición de Rusia sobre los últimos acontecimientos”, lamentó.