Diputados pedirán al JEM investigar a jueces que beneficiaron a prófugos

El legislador de Paraguarí y exmiembro del JEM presentó un proyecto de resolución que inste al órgano que evalúa a jueces y fiscales a investigar de oficio a los jueces Carlos Vera Ruiz y Cinthia Garcete Urunaga, ambos de Alto Paraná, por haber dado habeas corpus a los citados prófugos.

En su planteo, el parlamentario sostiene que los jueces no tomaron los recaudos necesarios, no identificaron a las personas involucradas y no pidieron declaraciones verosímiles para conceder el citado derecho constitucional, finalizó.

Según los antecedentes, el juez Carlos Vera Ruiz ya envió el polémico expediente a la Corte y solicitó una auditoria sobre su gestión ante el escándalo. El magistrado sostiene que el prófugo se declaraba víctima y perseguido de la Policía.

Por su parte, Cinthia Garcete Urunaga es una conocida blanqueadora de policías y políticos corruptos.

Recientemente, decretó impunidad en casos de supuesta extorsión de policías a turistas brasileños. También blanqueo al Clan Zacarías Irún y otros políticos.