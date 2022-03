Gobierno buscará mantener precios de los combustibles al menos por este mes

Durante lo que resta del mes, Petróleos Paraguayos (Petropar) intentará no subir los precios de los combustibles, según anunció el viceministro Pedro Mancuello.

“Estuve hablando con el presidente de Petropar, Denis Lichi. Los emblemas y Petropar compraron combustible a un precio anterior. Buscamos que no se traduzca en precios directamente”, dijo a ABC Cardinal.

Conforme señaló, los demás emblemas no podrán subir sus precios si Petropar no lo hace. “Mientras Petropar no suba su combustible, el sector privado no puede subir porque queda desfasado”, refirió.

Igualmente, comentó que, como alternativa a la suba de precios a nivel internacional, se presentará un proyecto de ley para la creación de un fondo de estabilización de los combustibles. Esta normativa implicaría que si existen aumentos considerables de los costos a nivel nacional, se puedan dar los incrementos de forma gradual. “La alternativa es tratar de mantener los precios a través de un fondo de estabilización de los combustibles. Consiste en que, si hay un pico de aumento, se puedan hacer aumentos graduales”, explicó.

Mancuello enfatizó que no es sostenible subir el precio de los combustibles en G. 2.000 y que “la pelea” es por mantener estables los precios lo que resta del mes. “Nadie va a tener condiciones de comprarlo y vamos a quedarnos con un movimiento mínimo y eso afecta a toda la economía”, acotó.

Este lunes, el presidente de Shell Paraguay, Luis Ortega, anunció que su emblema y probablemente varios otros más tendrán que volver a subir entre G. 500 y G. 700 los precios del combustible. Dicha suba podría darse este fin de semana.