Combustible volverá a subir el fin de semana, anuncian empresarios

Según Ortega, el precio del petróleo a nivel internacional se torna insostenible, por lo que este fin de semana habrá una nueva suba tras solo unos días del anterior incremento de combustibles. “Estamos en una situación tétrica, en todos los sentidos… Esto es insostenible”, expresó en contacto con ABC Cardinal.

“Por parte nuestra, no estoy hablando por el sector, creo que este fin de semana vamos a tener un aumento. No me animo a decir pero estaría rondando el orden de los G. 500 y 700. Es de terror, sabemos las consecuencias que esto acarrea, la disparada de los precios, del transporte, pero es insostenible”, aseguró.

El empresario hizo énfasis en que ni el sector privado ni Petropar tienen alguna alternativa para controlar esta situación debido a que dependen del contexto internacional. Agregó que tienen un stock disponible, pero cuando llegue el producto que está en camino deberán cerrar los nuevos precios y se verán “en figurillas”.

G. 2.000 más

“Calculo que el resto del sector está en las mismas condiciones que nosotros. Nuestro precio de compra hoy está por arriba de lo que estamos vendiendo”, afirmó. Según sus estimaciones, hoy la diferencia del precio internacional es de G. 2.000 más que el local, pero son conscientes de que es “impracticable” un aumento de ese nivel.

“El gasoil estaba en 280 centavos por galón (CAG) y hoy está en 400. En 10 días subieron 120 CAG, lo que serían 317 en dólares, y si tomás eso al cambio actual, estamos hablando de más de G. 2000″, argumentó el empresario.

“Estamos analizando las alternativas posibles y son limitadas”, consideró. En ese sentido, señaló que se reunirán con el Ministerio de Industria para analizar qué se puede hacer para evitar una afectación tan grande a la economía.

Así también, recalcó que están “jugando” con el stock disponible para ver cómo va variando el precio a diario y esperando que se regularice. Dijo que incluso trabajan a pérdida, con la esperanza de que a finales del año puedan recuperar todo.

