Precios de combustible seguirán subiendo, anuncian desde el Gobierno

“No sube (el precio) por ahora, vamos a evaluar para llegar a fin de mes con estos precios y ahí vamos a ver cuánto es la necesidad de reajuste. Si se necesita subir, que se haga de G. 100 por litro, para evitar que la suba sea de golpe”, indicó Mancuello.

Consultado acerca de la posibilidad de que Petropar remarque sus precios, el viceministro dijo que sí habrá un aumento, debido, alegó, a la suba de los precios internacionales.

Lea más: Pese a precio diferenciado para extranjeros, combustible sigue siendo más barato en Argentina

“Sí, en el sentido de que subió Petropar sus precios, porque el 15 iba a haber una revisión, la tendencia era y sigue siendo a una suba de precios, pero no hubo condiciones de sostenerla, sobre todo porque el sector privado no estaba vendiendo nada y esa caída en las ventas del sector privado por la gran diferencia de precios, era cubierta por las estaciones de Petropar. Entonces fueron casi desabastecidas y ahí Petropar anticipó la subida de sus precios, no subió en la misma cantidad del sector privado, pero sí es un golpe para la economía”, explicó..

Por otro lado, informó que acaban de reunirse con el sector privado y que las empresas están mostrando la evolución del último mes hasta la fecha, la suba es de G. 100 a G. 850 más de lo que ya estaba. El compromiso es no alterar los precios hasta la evaluación del 24 de febrero, ahí vamos a a ver el decreto para reducir el impuesto selectivo al consumo de los diesel y manteniendo estable también el de las naftas, el cual vence el 28 de febrero. Antes de esa fecha también tenemos que ver si se sigue con ese sacrificio, si se aumenta y ver día a día cómo evoluciona”, señaló.

Lea más: Petropar sube precios de naftas desde este sábado

Afirmó que la tendencia es una suba y se trabaja para que no haya un desabastecimiento, como está pasando en otros países. También es espera lograr que la suba sea de solo G. 100 por litro.