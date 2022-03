Salvan de investigación del Jurado al supuesto juez “amigo” que benefició a RGD

El senador liberal Fernando Silva Facetti lideró el bloque disidente de tres miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que impidió reunir el número necesario de 6 votos en el mismo sentido para iniciar una investigación preliminar de oficio al juez en lo civil y comercial de Luque Enrique Sanabria, quien en la feria judicial pasada, benefició con medidas alternativas a la prisión en una causa de “denuncia falsa” que enfrenta el exdirigente deportivo Ramón González Daher.

De los 8 miembros que integran el Jurado, se necesitaban de 6 votos para iniciar la investigación preliminar y posterior acusación por mal desempeño de funciones contra el juez Sanabria, a quien se acusó que supuestamente hace algunos años tomó un préstamo del condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, González Daher.

Por abrir la investigación

El primero en opinar para que de oficio el Jurado le inicie una investigación preliminar al juez Sanabria, fue el ministro de Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien opinó con relación a lo que dispone el Art. 18 de la Ley N° 6814 /21 Que rige el funcionamiento del Jurado: “Con relación a los plazos que tenían los otros órganos para formular acusación han vencido, por lo tanto se abre el plazo para que el Jurado inicie la investigación tendiente a formular una posible acusación. Nuestra legislación vigente señala que las características que señalan los motivos que podrían iniciar la investigación deben ser que existan hecho grave, notorio y que también afecte en su caso, el interés público o social.

Explicó Ramírez Candia: “Considero que en este caso concurren los presupuestos, primero la gravedad del hecho porque se trata de una persona que ya fue condenada, y en esa condena se señaló la existencia de 156 casos en los que habría formulado denuncias falsas, y este caso que involucra ahora a este juez Sanabria, es ahora uno de los 156 casos, por lo tanto, es un hecho grave”.

Agregó: “En segundo lugar, la notoriedad. El caso en sí es realmente notorio, con mucha difusión, si vamos a tener en cuenta su visibilidad pública. Es un hecho por todos conocidos, divulgado y también objeto de mucho debate”.

También dijo: “Hay que señalar que sí afecta el interés público o social. Como consecuencia de una primera sentencia condenatoria (a Ramón González Daher) se ha evidenciado la existencia de 156 casos de denuncias falsas en que habría incurrido en este caso el Señor González Daher. Por lo tanto, tiene una repercusión social fundamentalmente, pues afecta a una gran cantidad de ciudadanos, y además, conforme con esa primera sentencia, se habría utilizado el aparato fiscal y judicial para el cobro de ciertas deudas. Por lo tanto, es innegable que tiene una connotación social”, justificó Ramírez Candia para solicitar la investigación al juez Sanabria.

El senador colorado Enrique Bacchetta, se adhirió a la posición del ministro Ramírez Candia. Indicó que el ministro fundamentó muy bien sobre la gravedad del hecho, sobre la notoriedad y agregó que sí existen elementos para iniciar una investigación.

Mónica Seifart, de igual manera, se adhirió a lo expuesto por el ministro Ramírez Candia. Reconoció que no tenía a la vista el expediente, pero sugirió por ello que los miembros del Jurado analicen la actuación del juez Sanabria.

El diputado liberal Rodrigo Blanco, asimismo se sumó a la opinión de Ramírez Candia, como asimismo lo hizo el presidente del Jurado Jorge Bogarín Alfonso.

Los votos para no investigar

El senador liberal Fernando Silva Facetti argumentó lo siguiente para que no se abra la investigación al juez Sanabria. “En lo que refiere a la gravedad no se puede afirmar que haya gravedad cuando se refiere a los requerimientos solicitados por los representantes del Ministerio Público, más aún cuando se tratan de hechos punibles configurados como delitos. En este caso, el delito es una ‘denuncia falsa’ que puede ser sancionada con hasta 5 años de cárcel, según la ley, siendo que los mismos no son vinculantes (los requerimientos) para el juzgado y los jueces no están obligados a resolver de conformidad a los mismos. Entonces, sería un despropósito pretender que no resolver en determinado sentido sea una conducta merecedora para iniciar una investigación preliminar previa, o inclusive, el enjuiciamiento conforme a lo que manda nuestra ley especial”.

Silva Facetti agregó: “Con relación a la expresión ‘notorio’. La decisión asumida en fecha 14 de enero de 2022 (libertad ambulatoria) por el magistrado Enrique Sanabria fue ampliamente difundida por todos los medios de comunicación y por varios días con todo lo que corresponde a la repercusión que tuvo la resolución”.

Prosiguió: “En cuanto que ‘afecte el interés público social’, si bien es cierto que la persona que fue favorecida es conocida como empresario que estaba relacionado con el poder político y que fue muy cuestionado en su momento, el debate se genera sobre la cuestión que fue resuelta por el magistrado que de origen es del fuero civil y comercial de la ciudad de Luque”.

“Hay que destacar que el magistrado Sanabria fue designado juez penal de garantías N° 3 para cumplir funciones en la feria judicial por la propia Corte Suprema de Justicia, desde el 1 al 17 de enero de 2022, según la Acordada N° 1590 del 22 de diciembre de 2021, la cual fue difundida y publicada en la página web de la propia Corte, por lo que el magistrado se hallaba plenamente habilitado para dirimir la cuestión”, sostuvo y solicitó que no se le abra la investigación preliminar al juez.

Se adhirieron a esta postura, el ministro de Corte César Manuel Diesel, quien dijo que “revisó el expediente y conociendo el funcionamiento, se adhiere a la posición de Silva Facetti”.

En igual sentido, el diputado colorado cartista Hernán Rivas se adhirió al voto de Silva Facetti.

Juró como miembro del JEM

El ministro de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diesel, juró este martes antes de iniciar la sesión, como nuevo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Reemplaza en sus funciones de miembro del Jurado a su colega el ministro de Corte Luis María Benítez Riera, quien a su vez, había sido designado para interinar esta función tras el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica, ocurrido el 16 de agosto de 2021.