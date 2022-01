Juez dice estar “estresado” por el caso

“González Daher no es mi amigo, yo soy de otra línea política, no soy político, no tengo el respaldo político”, afirmó el magistrado, negando la presunta amistad con el exdirigente de fútbol al que ayer benefició con la libertad ambulatoria.

Lea más: De la mano de juez “amigo”, Ramón González Daher goza de plena libertad

“Entré la magistratura por mis propios méritos hace 12 años y ahora estoy calculando retirarme porque estoy totalmente estresado”, agregó el juez que ayer atendió de manera expeditiva el caso de RGD por denuncia falsa.

También acusó a la Fiscalía de supuestamente buscar mediatizar de sobremanera el caso, al cual el sin embargo calificó de “irrelevante”.

“Para un show mediático hizo todo lo que hizo la Fiscalía, recurriendo a la prensa y agraviándome de sobremanera, en forma inobjetiva”, cuestionó en entrevista con la 780 AM.

Incluso cuestionó que la fiscala Sandra Ledesma haya remitido al procesado a la Comisaría Tercera de Luque, y no lo haya hecho esperar para su audiencia de declaración indagatoria en la sede de la Fiscalía.

Insistió en que su resolución explicó los motivos de su decisión y pese a ser del fuero Civil, se declaró competente para atender cuestiones en lo Penal.