“Ajustan” detalles para el tren entre Asunción e Ypacaraí y el presupuesto sigue subiendo

La reunión se llevó adelante a puertas cerradas y en un boletín de prensa, el MOPC informó que la delegación coreana demostró su total predisposición ante las instituciones que están analizando la propuesta, a fin de brindar respuestas técnicas que pudieran surgir y facilitar los datos que se puedan requerir.

El presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Lauro Ramírez, explicó que la delegación coreana también acompañará la presentación ante el Congreso, que se espera sea muy pronto, una vez cerrada la etapa de revisión y análisis técnico especialmente de la parte financiera.

Llama la atención el hermetismo en la que se está manejando este plan del Gobierno, que en teoría, busca beneficiar a la ciudadanía.

Recordemos que todo estaba listo para que el tren de cercanía, entre Asunción e Ypacaraí, se ejecute con la ley de Alianza Público Privada (APP), pero el Gobierno cambió el discurso y ahora quieren endeudar US$ 550 millones al país, para que el proyecto se concrete a través de un acuerdo bilateral con Corea del Sur. El proyecto ejecutivo supuestamente ya está listo, pero lo ocultan a la ciudadanía.

Lea más: Quieren endeudar US$ 500 millones al país, pero no dan detalles del tren entre Asunción e Ypacaraí

En principio informaron que el monto de la inversión debía ser de US$ 320 millones, que después repuntó a US$ 500 millones. Pero ahora hablan el plan demandará una apuesta de US$ 550 millones. Asimismo, sigue siendo un misterio los intereses que pagará el país, en caso de que el Congreso de luz verde a este acuerdo “Gobierno a Gobierno”, como señalan las autoridades. En su momento se habló de una tasa del 1%, pero no se socializó mayores detalles.

Estudio de factibilidad fue donado por Corea

El Estudio de Factibilidad del Tren de Cercanías fue elaborado por la empresa coreana Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND), institución dependiente del Ministerio de la Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea (Molit).

Según los datos, dicho trabajo contempla, entre otras cosas, la implementación de un transporte ferroviario eléctrico cuya velocidad sería de 30 km/h, que estará integrado al sistema de transporte público de pasajeros a través del Billetaje Electrónico.

Lea más: Corea quiere financiar el tren de cercanía con una tasa del 1% y un plazo de 35 años

La construcción del tren, que se realizaría por etapas, llevará un proceso de cercano a cuatro años. El primer tramo iniciará en el trayecto que corresponde a Luque-Asunción. El tren llegará hasta la ciudad de Ypacaraí y contará con siete estaciones, 29 paradas y un depósito ferroviario en su extensión de 43 kilómetros.

La capacidad de transporte será de 285 pasajeros por cada viaje, lo que permitirá que miles de personas lo usen a diario para trasladarse a sus lugares de trabajo.