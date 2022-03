Evacuan edificio del microcentro tras incendio en el subsuelo

Se trata del edificio Esmeralda, y de acuerdo al relato de los vecinos, el incendio se inició en un automóvil que se encontraba en el estacionamiento del subsuelo y terminó afectando a un segundo vehículo.

El fuego llenó de humo el lugar, que fue ascendiendo con un “efecto chimenea” por las escaleras, según indicaron los bomberos, por lo que se procedió a la evacuación total del edificio de departamentos.

Alarma de incendios no sonó

Los inquilinos reclamaron que la alarma de incendios no haya sonado.

Al respecto, los bomberos mencionaron que llamó la atención que el panel de incendio haya estado apagado y que las puertas de las escaleras estaban abiertas, lo que ocasionó que el humo se expandiera rápidamente a todos los pisos. “Siempre deben estar cerradas”, indicaron.

Señalaron también que el edificio tiene una caja de escalera pero se deberá hacer una pericia para determinar si es que cumple con los requisitos para una salida de emergencia.

“Tenemos desplegados dos vehículos de altura, un auto escala y un brazo hidráulico. Eso se trajo en caso de que tengamos que hacer una evacuación de emergencia. Lo que hicimos fue una evacuación acompañada de los civiles”, manifestó el bombero voluntario Daniel Ortega.

“Me levanté para ir al baño y vi que ya entraba el humo, entonces nos bajamos. Lo raro es que no sonó la alarma, porque antes sonaba por cualquier humo menor y ahora no sonó. Soy del piso 9, nos dimos cuenta del incendio antes de las 5:00, aspiramos humo, pero no mucho por suerte”, contó la señora Ilda González, inquilina del edificio.

“Según lo que me dicen, el sistema de emergencia, la alarma debería haber detectado el humo, el calor pero no lo hizo. Hablé con el encargado del mantenimiento y me dijo que si empezó ahí, el detector de calor no cumplió con su función. Después se verá técnicamente qué es lo que pasó”, manifestó la administradora del edificio Esmeralda, Amy Dujap.

Confirmó que el fuego ya está controlado, los niveles superiores del edificio ya están liberados y hay un equipo de bomberos verificando y realizando una “búsqueda secundaria” en todos los departamentos del edificio para asegurar que no haya más personas.

Trabajaron seis compañías de bomberos, la Primera Compañía del CBVP, Segunda de Santísima Trinidad, Tercera Compañía Sajonia, Vigésima Mercado 4, Bomberos de la Policía y Bomberos Asunción (CBVA).

Hospitalizados ya salieron de alta

El comisario principal, Venancio Benítez, brindó detalles acerca del incendio y las personas que fueron trasladadas hasta los hospitales para que sean atendidas. “Todas las personas del edificio ya fueron evacuadas, gracias a Dios no tenemos ninguna víctima. Las dos personas mayores y un niño que fueron trasladados hasta Emergencias Médicas, ya salieron de alta”, comentó.

Indicó que los bomberos todavía no confirmaron el origen del incendio de los automóviles porque priorizaron la evacuación de los inquilinos, aunque señaló que podría tratarse de un corto circuito.