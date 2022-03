A sus 97 años, en cama y enfermo le siguen negando el beneficio social de la tercera edad

La historia de Juan Atilio Lezcano Benítez de 97, es de lucha, sacrificio y solidaridad de sus hijos, que en su mayoría viven en el extranjero, hasta el año pasado daban todo lo que podía para que pueda vivir dignamente, pero todo se complica con la crisis, una de las hijas quien le cuida, golpea puertas para que su padre accede a los beneficios sociales de la tercera edad, pero le niegan por vivir en una casa con aire acondicionado.

Don Atilio tiene tres hijos en Argentina, Agustín (70), Rafael (56) y Angélica (50), con ellos vivió mucho tiempo en el vecino país, se turnaban en el cuidado del padre, pero luego tuvo la idea de volver al país y vivir los últimos tiempos en el campo, no lograron convencerlo a que se quede más tiempo.

La hija Balbina (62), trabajaba en Asunción en una lavandería, logró acordar y liquidar su trabajo, con lo ahorrado compró un terreno en San Pedro y construyó una casa, climatizó una pieza para cuidar a su padre, al lado vive la otra hermana, Rosa (64), también de escasos recursos.

En principio, los hijos enviaban todo para que nada falte, Balbina así dejaba de trabajar y solo cuida a su papá, con la ayuda de los hermanos y una de sus hijas que trabajan en España, llevaban bien la vida, pero todo se complicó con la crisis.

Relata, Balbina, que con la devaluación en Argentina, lo que envían sus hermanos no alcanza, su hija que sigue en España con la pandemia quedó sin trabajo y tampoco puede ayudar en la economía, su padre no tiene un brazo, vive en la cama, debe ser medicado constantemente y ella se encarga de todos los cuidados, por lo que recurrió a gestionar ayuda estatal, el beneficio de la tercera edad para su papá, pero hasta ahora se le niega.

La hija, cuenta, que con la crisis todo es muy complicado, por lo que necesita que su padre acceda a lo que le corresponde, pero, por vivir en casa con sala climatizada le niegan, “la casa fue producto de mi trabajo y ahorro, puse aire acondicionado a mi papá, nos iba bien, pero ahora es todo difícil, los que hacen censo me dicen que debo esconder mis cosas y decir que no tengo nada , pero no puedo, mentir, es mi casa, mi papá no tiene casa, vive conmigo, mucho ya insistí, recurro a la prensa para que vean la realidad y no nos nieguen más por favor”, dijo la mujer.

Siguen recibiendo la ayuda de sus hijos, pero ya no alcanza actualmente y además los medicamentos son de alto costos, por lo que la mujer pide por el apoyo estatal para seguir “batallando” junto a su padre en vida.