“Nos llevan al muere a las estaciones del sector privado”, afirma Apesa

En comunicación con ABC Cardinal, Miguel Corrales, de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (APESA), lamentó que el Congreso haya aprobado el subsidio a Petropar, para estabilizar el precio de los combustibles, excluyendo a los emblemas privados.

“Nos están llevando al muere a todas las estaciones que no estaremos con los precios, realmente no estoy entendiendo y no sé para dónde va la mano”, afirmó el empresario.

Según indicó, tuvieron muchas reuniones con representantes del Gobierno con quienes se sentaron a la mesa y hablaron de una cosa, pero finalmente decidieron otra. “Terrible esto, estuvimos explicando esto y realmente lamentamos esta inequidad, por lo visto no somos ciudadanos de este país”, acotó.

Igualmente, explicó que la decisión de disminuir las horas de atención en las estaciones de servicio no es una medida de “presión”, sino una estrategia comercial y económica. Indicó que están cerrando en horarios en los que se vende menos, dando la posibilidad a cada estación a decidir en qué horarios le conviene atender a sus clientes.

Por otra parte, señaló que están haciendo un gran esfuerzo para no comprometer a sus empleados y que por el momento se usan los turnos y horarios fuera de servicio para hacer mantenimiento completo, trabajos de limpieza, también se están dando vacaciones adelantadas, se están haciendo turnos de medio tiempo y otros.

“Estamos buscando la equidad”, subrayó y reiteró que esperan tener mayor apoyo del Gobierno. También cuestionó la falta de políticas de Estado para combatir el contrabando.

Igualmente, comentó que la medida de atender a los clientes de 06:00 a 14:00 proseguirá mañana.

Este jueves la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley con el cual se autoriza a Petropar a vender combustible por debajo de sus precios y que el Estado subsidie la diferencia de venta al público de la nafta 93 y el diesel común, en 228 estaciones de la empresa pública.