Ministros de la Corte siguen sin sus millonarios cupos de combustible

“Todos vamos a tener que recortar la cuestión de combustible, como se hizo al inicio de la pandemia”, indicó esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, aseguró que sigue vigente el recorte de los cupos para ministros y directores de la Corte.

“Hasta ahora no se están otorgando, salvo para actividades oficiales”, consideró. Sobre el monto del cupo que recibían antes de la pandemia, indicó que era de aproximadamente G. 1.500.000 por cada ministro y algunos directores de la Corte.

En otro momento, indicó que solo permanecen beneficios como alimentación, gastos de representación y otros. En el caso del seguro médico, indicó que los funcionarios de la Corte tienen un seguro de G. 800.000, pero los ministros “no tienen nada”.

Finalmente, no descartó que el beneficio del cupo de combustible pueda volver “cuando la situación económica mejore”, aunque admitió que hay casos en que no los necesitan. “Yo, por ejemplo, vivo a siete cuadras nomás, no necesito”, refirió.

Con la desmedida suba del precio del combustible surgió de vuelta el debate sobre los cupos. Una de las instituciones que todavía mantienen ese beneficio es el Congreso. Actualmente, cada uno de los 80 diputados recibe un cupo mensual de combustible de G. 3.500.000.

Mientras el Senado ya aprobó la eliminación de cupo de combustibles, en Diputados dilataron el debate de esta medida para que finalmente días atrás la bancada cartista decidiera plegarse a las medidas de ahorro, con sus 25 diputados.

