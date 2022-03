Comerciantes exigen indemnización al MOPC por obras en 3 bocas

Un total de 78 comerciantes, afectados directamente por la construcción del túnel en la zona de Tres Bocas, se manifestó hoy en el lugar de la obra, para exigir al gobierno el pago de indemnización por lucro cesando, tomando en cuenta que hace un año que no trabajan.

Los negocios instalados en la zona se encuentran prácticamente cerrados y algunos solo trabajan a base de pedidos, como las tapicerías, carpinterías, florerías y otros, pero por la envergadura de la construcción no pueden recibir a la clientela.

Los afectados se manifestaron frente a la oficina de la empresa responsable de la Obra, Teconoedil S.A, y evitaron que trabajen algunas maquinas, como medida de presión.

“Ya estamos cansados de las mentiras del Ministerio de Obras Públicas, solo exigimos nuestro dinero, porque no podemos trabajar por culpa de la obra y sabemos que se tiene la plata para eso, pero ponen trabas para cumplir con la gente trabajadora”, expresó la presidenta de la Comisión de Comerciantes, María Melgarejo.

Dijo que muchos de los trabajadores ya cerraron definitivamente sus negocios, porque ya no tienen actividad y otros resisten, mediante la clientela que realizan pedidos por teléfono, y que ya presentaron sus carpetas al gobierno para el pago por lucro cesante.

“Ya hemos presentado las carpetas para su estudio, porque cada negocio tiene su presupuesto y los ingresos varían, pero este es el momento en que no tenemos respuesta del MOPC sobre las indemnizaciones y vamos a seguir con las medidas de protestas hasta que nos paguen”, expresó Melgarejo.

Resaltó además que no permitirán la realización del túnel sin antes recibir las indemnizaciones y adelantó que la próxima medida de protestas será frente a la casa del ministro de Obras, ubicada en este distrito.

“No vamos a permitir que hagan el túnel, si no nos pagan, porque una vez terminada la obra, menos van a cumplir con nosotros, aunque con este ritmo de trabajo no creemos que terminen para junio, la obra no avanza prácticamente y esperemos que no te termine como el metrobús”, expresó la vocera del gremio.

Por su parte, el director de Vialidad del MOPC, ingeniero Víctor Olmedo, indicó que las direcciones encargadas del caso están analizando el caso y aseguró que si corresponde el pago será efectivizado. “Se está buscando los mecanismos, todos tienen el derecho de reclamar y se tiene que analizar si corresponde el pedido”, expresó Olmedo.

La obra afecta a tres localidades, Villa Elisa, Fernando de la Mora y San Lorenzo.