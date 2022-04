Gobernación de Guairá: SET entregó documentos a Contraloría y esta prepara primer informe

El director de Gabinete de la Contraloría General de la República (CGR), Mario Florenciáñez, confirmó hoy que recibieron un documento por parte de la SET sobre la Gobernación de Guairá, en el marco de las investigaciones sobre el uso del dinero destinado para los fondos de emergencia COVID-19.

Lea más: Allanamientos en Guairá: “Debemos verificar si hubo perjuicio patrimonial”, dice fiscala

“El 30 de marzo presentaron (desde la Gobernación) una nota firmada por el subsecretario de la SET, conforme a los hallazgos que se hicieron en la Gobernación del Guairá, haciendo hincapié en las comisiones vecinales conforme el dinero recibido de la Gobernación”, manifestó Florenciáñez.

Sobre los documentos que la CGR maneja actualmente, señaló: “Está en proceso un primer informe que trata de la Ley 6.641, que trata sobre los famosos US$ 1 millón que se dieron a cada gobernación para la reactivación económica por el COVID-19. Lo que estamos haciendo es notificar primero a la Gobernación para que nos informen a qué asociaciones y a cuáles comisiones vecinales han destinado el rubro 800 o han hecho transferencias a esos efectos”.

El director de Gabinete dijo que los documentos entregados por la SET actualmente están en el área Jurídica de Asesoría General y adelantó que se trata de un material “voluminoso” en cuanto a páginas.

Lea más: Aparecen facturas de dos diferentes proveedores por lumínica de estadio

“Son US$ 2 millones”

Florenciáñez dijo que es oportuno aclarar que en realidad la Gobernación de Guairá ya recibió en total US$ 2 millones. “Las gobernaciones ya recibieron dos partidas de US$ 1 millón; tenemos que aclarar y la ciudadanía debe saber. Ya recibieron US$ 1 millón que rindieron cuentas y tuvieron una segunda partida presupuestaria de otros US$ 1 millón. El informe final que estamos preparando, que está en borrador, está en Jurídico ahora”, señaló.

Dijo también que no puede dar detalles sobre ese borrador hasta que salga publicado oficialmente el informe final.