Sembrar trigo escalonado para intentar escapar de heladas

“En lo referente a la siembra de trigo para esta zafra 2022 hay diferentes escenarios. Hay un grupo de agricultores que confían en el cultivo de trigo y siembran todos los años como parte de su plan de rotación de cultivos. Por otro lado, hay productores que ven una oportunidad en el cultivo para recuperar las pérdidas sufridas por la sequía durante la zafra de soja y mejorar su situación económica antes de reiniciar la nueva zafra de soja de este año (2022/2023). Por el momento las zafriñas de soja y maíz se están desarrollando en el campo y esperamos que terminen bien. Las bajas temperaturas de hace dos semanas retrasaron su desarrollo y la carga de granos en las plantas. Ahora todos los ojos están puestos en el régimen de lluvias y bajas temperaturas, especialmente en alguna probable helada, que sería terrible. Por lo tanto, todavía no hay un escenario definido sobre la extensión del área que se va a sembrar con trigo”, explicó el doctor Kohli, considerado como uno de los padres del mejoramiento del trigo a nivel internacional.

Variedades resistentes

A la consulta de cuál es una de sus principales recomendaciones para aquéllos que quieran sembrar trigo en esta zafra, el profesional explicó. “Considerando las restricciones de caja que tienen los productores este año, deben apostar a las tecnologías de bajo costo. Dentro de este panorama, deben elegir variedades de alto potencial de rendimiento, pero con un gran nivel de resistencia genética incorporada a las enfermedades. Solo este hecho, puede reducir sus gastos en una o dos aplicaciones de fungicidas, resultando en una gran diferencia en el costo total de producción. La siembra de variedades susceptibles representa por lo menos 50 dólares o más por hectárea en el costo de producción. Si hay dinero para aplicaciones no hay problema, pero como todo está tan ajustado actualmente, se deben buscar variedades más fuertes para reducir las aplicaciones, y “abaratar el costo”.

Fecha ideal de siembra

“En cuanto a la fecha de siembra del trigo, en Canindeyú y San Pedro norte se recomienda hacerlo a partir del 25 de abril, y en Alto Paraná centro y norte, Caaguazú y el norte de Caazapá se recomienda iniciar el 5 de mayo. En base a las informaciones climáticas con las que contamos hasta ahora, las siembras en Alto Paraná sur, Itapúa y Misiones deben ajustarse del 15 de mayo en adelante dependiendo del ciclo de la variedad elegida”, explicó el doctor Mohan Kohli.

Hacer la siembra en forma escalonada

El año pasado se dieron heladas que perjudicaron a los productores, y le preguntamos al doctor Kohli sobre el tema. “Podemos decir que escapar de las heladas es algo difícil, y depende mucho de la variedad sembrada, la época de siembra y qué capacidad de maniobra tiene el productor. Por ejemplo, si se tienen 100 hectáreas para sembrar, mi recomendación es sembrar en más de una fecha y con más de una variedad. Si se siembra todo en una sola fecha y le viene una helada en el momento crítico del desarrollo del cultivo, desde la espigazón hasta el llenado de grano, se puede perder toda su inversión. Con la siembra escalonada se tiene una mayor garantía de salvar parte del cultivo y poder cosechar, lo que también le servirá al productor al hacer su siembra escalonada de soja y evitar los impactos severos del clima”.

A buen precio, no dudar en fertilizar

“Actualmente el precio internacional del trigo está muy alto por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que proveen casi un cuarto del volumen al comercio mundial. Aun cuando las reservas totales del cereal son altas, todo indica que, hasta la cosecha local entre los meses de septiembre y octubre, el productor va a tener un buen precio. Sobre el tema fertilización, pienso que ha sido una debilidad nuestra no poder llegar al productor con suficiente información sobre el valor de una buena fertilización en el trigo. Hay mucha información científica en los países vecinos que muestra una alta fertilización en trigo teniendo un gran impacto en el cultivo siguiente, que es la soja, lo que no funciona haciéndolo al revés. Hay productores que creen que después de sembrar soja ya no se debe fertilizar el trigo y es un gran error. El trigo fertilizado sí deja impacto para la soja”, explico Kohli.