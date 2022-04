Obras de la defensa costera de Pilar seguirán, aseguran técnicos del MOPC

La delegación de técnicos que vinieron de Asunción estuvo encabezada por el director de planificación vial Ing. Fabio Riveros y el Ing César López Boccio.

Riveros manifestó a las autoridades que el plan para dotar de presupuesto para las obras se está trabajando permanentemente dentro del Gobierno y el MOPC. Se va analizando todas alternativas posibles. ”Lógicamente una obra de tan grande envergadura necesita de de recursos, de fondos externos para poder asegurar, es un compromiso que ha sido asumido el Gobierno Nacional y que se está llevando adelante hasta ahora sin inconvenientes “, expresó.

Riveros, por su parte, sostuvo que vinieron a dar tranquilidad al pueblo pilarense, “Vinimos a dar tranquilidad a la gente, de que las obras se está desarrollando con normalidad porque hubo también ciertas preocupaciones con relación a algunas dificultades puntuales de la misma, pero realmente hemos encontrado una obra en muy buenas condiciones y queremos dar la tranquilidad a la población”, indicó.

Añadió que el Gobierno central está comprometido con la culminación de la defensa costera. “La obra está en plena ejecución con un avance mayor a lo programado”, señaló.

En la reunión también participaron vecinos de los barrios afectados por las obras. Pedro Ferreira, presidente del barrio San Antonio, expuso su preocupación ante los técnicos del MOPC: ”Me pone muy triste esta situación porque nosotros en las inundaciones pasamos día y noche en el agua; nosotros en el barrio San Antonio somos los más afectados por cada inundación, somos los mas sacrificados en los momentos más dramáticos”.

Ferreira pidió explicación a los técnicos del MOPC respecto de dónde fue parar el fondo para las obras de la defensa costera. “Y nos preocupa que la plata que se tenía que utilizar en la costanera de Pilar se fue para otro lado, se invirtió en otra cosa; ha ore ropyta rei, hetama ro sufrí, ha ndovaléi la peichaite peve ojefarrea ore rehe (nosotros nos quedamos de balde, ya mucho sufrimos y no sirve que hasta este punto se nos engañe)”, manifestó ofuscado.

En tanto que, el diputado nacional Carlos Enrique Silva (PLRA) insistió en que no tienen cuestionamientos hacia la empresa constructora ni a la parte administrativa, así como tampoco al proyecto y al diseño. “La cuestión es de aquí en adelante qué pasa si no se aprueban los créditos; esa nomas es la cuestión. Yo sé que van a tener saldo para que por lo menos una año continúen las obras, entreteniéndose para que no haya esa sensación de que paró la obra”, indicó.

Según el informe del MOPC, hasta el momento ya se invirtió US$ 35 millones para la fase A del proyecto de los US$ 98 millones previstos.

El motivo que generó la preocupación de las autoridades fue el informe enviado desde el MOPC al Congreso Nacional, en el cual se señala que el llamado a licitación de la base B y C aún no se produce por falta de una fuente de financiamiento y a su vez explica que están pendientes a un crédito programático provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de G. 41.500.000.000, gestionados a través del SIME N°88.786.

Según el cálculo estimad, para concluir las obras A, B y C se requieren de US$ 150 millones.

Dividido en tres fases:

Fase A: Obras civiles, electromecánicas, hidrológicas con un costo final del Proyecto de G. 648.369.994.230 (US$ 95.000.000) y cuenta con un avance 65,3% de ejecución.

Fase B: Desagüe pluvial y cloacal, con un costo de G. 405.106.147.079 (US$ 60.000.000)

Fase C: Avenida Costanera y Parque Lineal con una suma de G. 207.442.705.524 (US$ 30.000.000)

La reunión con las autoridades se realizó en el despacho del intendente municipal Fernado Ramírez (ANR) y contó con la participación de los miembros de la Junta Municipal y del diputado Silva, además de vecinos de los barrios afectados por las obras.