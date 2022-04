Muerte de enfermera: directora del hospital de Roque Alonso insinúa imprudencia de la víctima

Poco después del mediodía de este lunes, la Fiscalía y los peritos culminaron los trabajos de verificación en la zona del Hospital de Mariano Roque Alonso (MRA), donde ayer domingo, Claudia Samudio, enfermera de la institución, perdió la vida en un fatal accidente, cuando explotó un esterilizador.

Conforme explicó a ABC TV la doctora Silvia Giménez, directora del centro asistencial, la experimentada enfermera resultó víctima de la explosión porque de forma “imprudente” estaba sentada frente al equipo.

“La compañera estaba sentada enfrente, se escuchó la explosión y se vio afectada. Las demás personas no tuvieron ninguna lesión física y refieren que no tuvo desperfectos previos, no escucharon ningún ruido raro, no tuvo ningún error el equipo (sic)”, manifestó.

Igualmente, señaló que existe un protocolo especial para la utilización del equipo y que hay una distancia específica a mantener cuando está funcionando. “Lastimosamente la compañera estaba frente al equipo, tiene una distancia, las demás personas no estaban frente al equipo, y no sufrieron daños”, remarcó.

También afirmó que todo el personal que trabaja con la esterilización fue capacitado y que la funcionaria era experimentaba y llevaba varios años en el área. “No era una persona nueva, que desconocía. Era una persona idónea”, resaltó.

Fiscalía inició diligencias

Durante las labores realizadas en la fecha los funcionarios del Ministerio Público no ingresaron al lugar del accidente, ni se abrió el área y tampoco fueron verificados los equipos en cuestión.

Según señaló, lo que se hizo fue designar los peritos de la Fiscalía y de la empresa encargada de los equipos y se dio la posibilidad a los familiares de la fallecida de nombrar a un perito para acompañar las indagaciones.

En ese sentido, comentó que hasta el momento no tienen una fecha para el inicio de las pericias, puesto que depende de las gestiones en el juzgado, que tiene que dar la orden.

Además de la Fiscalía, las diligencias en el hospital tuvieron el acompañamiento de personal de Criminalística, de la Dirección de Enfermería y también de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo.

Pedirán indemnización para familiares

Por otra parte, desde la Asociación Paraguaya de Enfermería, anunciaron que solicitarán en las instancias pertinentes el pago de una indemnización a los familiares de la enfermera que falleció en ejercicio de sus funciones.

