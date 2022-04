Gobernador interino no quiso opinar sobre Hugo Javier y dijo que tendrá gestión transparente

Consultado acerca de cómo se dio su designación como gobernador interino de Central, Gustavo Machuca dijo que primeramente estuvo todo muy complicado pero que finalmente se lo designó. Señaló también que Hugo Javier González podría volver en caso de que se resolviera su situación.

“Fue un poco complicado al principio, pero en el ajedrez político es así. Uno más uno, generalmente no siempre es dos. Estuvo un poco complicado, pero gracias a los colegas que se mantuvieron, por decirlo de una manera rápida, salió uno y entró otro”, manifestó Machuca.

Consultado sobre su carrera política, indicó: “Vengo ya dos periodos como concejal departamental, dos veces consecutivas como presidente de la Junta Departamental y Alejandro Núñez (ANR) estuvo conmigo en ese periodo y desde un principio me dijo que si era un colorado y si era yo, incondicionalmente me iba a votar”.

Sobre las denuncias contra Hugo Javier González, gobernador con permiso, no quiso opinar y se limitó a decir que la justicia será la que dirá. “Está a cargo de la justicia. Es importante que se aclare toda la situación de manera que él limpie un poco su imagen. Yo no quiero, pido disculpas, pero no quiero hacer un juzgamiento personal contra Hugo Javier”, expresó.

Al señalarle que no sería una opinión personal sino una opinión desde su cargo, indicó: “La plata que está dentro de la Gobernación, puedo decir que va a ser bien administrada. La plata que ya no está dentro se va a ver en qué situación está. Esta va a ser una administración transparente. Acuérdense de que yo gané con votos colorados y liberales”.

“Lo que aconteció golpeó al Partido Colorado, ahora está otro colorado que va a tratar mínimamente de lavar la cara del Gobierno Central”, dijo.

Al ser consultado si pertenece al grupo del vicepresidente Hugo Velázquez, afirmó: “Totalmente. Único líder Hugo Velázquez”. Finalmente, alegó que no buscará candidatarse en el ámbito político más adelante.