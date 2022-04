Parque Guasu: senadores buscan declaración de área silvestre protegida

Con fecha del 27 de abril, fue presentado ante el presidente del Senado, Oscar Salomón, el proyecto de Ley “Que Declara Área Silvestre Protegida con la Categoría de Manejo de Reserva Ecológica a la Propiedad Asentada sobre la Finca Nº 15.784 Cta. Cte. Ctral. N° 15-0192-0, propiedad del Estado Paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional, Lugar Campo Grande, Ciudad de Asunción”. El documento pretende proteger de este modo al Parque Guasu Metropolitano.

La iniciativa fue respaldada por los senadores Patrick Kemper, Lilian Samaniego, Oscar Rubén Salomón, Arnaldo Florentín, Ramón Catalino Retamozo, Desiree Massi y Arnaldo Franco. De esta manera, se replica en la Cámara Alta una propuesta presentada por diputados en el año 2017, pero que quedó congelada.

Según la senadora Desiree Massi, el proyecto de Diputados no estaba bien delimitado. Respecto a la nueva iniciativa, expresó que le darán entrada el próximo jueves, en sesión ordinaria, para pedir su tratamiento en 15 días.

“Aquí no se trata que hay mucho espacio. Es mucho más que el terreno en hectáreas; es el ecosistema, la fauna, la flora, etc. Y se requiere mayor inversión en espacios recreativos, de iluminación, seguridad y más. Pero creemos que no se puede alterar todo ese sistema”, expresó Massi.

De acuerdo a un comunicado de la organización “Salvemos el Parque Guasu”, de promulgarse la norma sería posible asegurar las 125 hectáreas públicas de área verde para el uso y disfrute de toda Asunción. Uno de sus representantes manifestó que congratulan la iniciativa parlamentaria.

Cabe mencionar que 28.800 personas firmaron en favor de la protección de este espacio en la plataforma Change.org, lo que representa un fuerte respaldo al proyecto de ley.

Dentro de las conclusiones de la propuesta parlamentaria, el primer párrafo dice: “Los parques urbanos son áreas verdes que producen considerables mejoras en la calidad de vida de la población, ya que son espacios que proporcionan la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y además son cruciales para la realización de actividades físicas y de ocio”.

La presentación de este proyecto de Ley de da luego que autoridades y estudiantes de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay insistieran en construir su sede en una parte del Parque Guasu Metropolitano. La insistencia se dio incluso cuando lo impide una ordenanza municipal, pero quedó finalmente truncada cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció su desacuerdo con la edificación en el espacio verde y ofreció a cambio un inmueble de Copaco.