Parque Guasu no es el lugar indicado para Universidad Taiwán, dicen arquitectos

La construcción de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay en la zona de influencia del Parque Guasu Metropolitano, representa un desacierto para los arquitectos involucrados en el ámbito académico como el de las construcciones públicas.

Los entendidos del tema recomiendan un mayor análisis para instalar la casa de estudios o considerar las edificaciones ociosas en la capital.

El exdecano de la Facultad de Arquitectura (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Ricardo Meyer, manifestó que el sitio para la construcción de la Universidad Taiwán no es el indicado.

El arquitecto indicó que habiendo tanta arquitectura ociosa en el Paraguay, “usar un espacio verde como ese no tiene sustento. Se va a cercenar una zona de reserva”, refirió.

Por otra parte, la vicepresidenta de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y expresidenta de la Asociación de Arquitectos del Paraguay, María Luz Cubilla, indicó que como profesionales no están en contra de la instalación de una universidad, pero que no se puede descuidar un patrimonio ambiental.

“En su momento, enviamos una nota a Gustavo Leite (ex ministro de Industria y Comercio) dándole todas las razones de por qué no era el sitio adecuado para poner una universidad. A Liz Cramer (ex ministra de Industria y Comercio) le manifestamos lo mismo y, ahora, de vuelta al ministro (Luis Alberto) Castiglioni”, comentó.

Cubilla expresó que están a favor de la educación pero se requiere de un estudio más acabado de la implantación del edificio universitario.

“Se puede hacer un concurso de ideas, la que sea más feliz para todos y un concurso de anteproyecto como lo establece la ley 4727″, dijo.

Exdecano de arquitectura cuestionó Universidad Taiwán

A nivel académico, Ricardo Meyer cuestionó la propuesta de la Universidad Taiwán porque, siendo pública, no elige a sus autoridades como ocurre en la Universidad Nacional de Asunción.

El exdecano de Arquitectura de la UNA, agregó que la institución se construirá con dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los Fondos de la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI), que -según él- se hubiera invertido mejor en la nacional.

El ex decano de la FADA afirmó que hasta la fecha, el Fonacide solo proveyó el 60% de sus recursos para favorecer a la ley de arancel cero en las universidades, por lo que resulta hasta injusto proveer dinero público para la construcción de la nueva universidad.