Recaudación tributaria aumentó 25,1%

El informe que dio a conocer este viernes la administración fiscal señala que superó por primera vez en la historia la barrera de los G. 2 billones de recaudación mensual.

La nota explica que ingresó más de G. 2,1 billones (US$ 319 millones) en efectivo (32,5% más) y G. 137.681 millones (US$ 20 millones) en compensaciones con créditos fiscales (-33,8%), lo que en total representa más de G. 2,3 billones (US$ 339 millones), que equivale a 25,1% más con relación a abril de 2021.

Lea más: FMI sugiere revisar las exoneraciones tributarias

La SET señala que es importante remarcar que en el mes de abril se registró el vencimiento del impuesto a la renta empresarial (IRE) y que, adicionalmente a esto, la economía se está volviendo a reacomodar en términos de actividades considerando los shocks adversos.

Acumulado en primer cuatrimestre

Sostiene que por esta razón se presentó un resultado global positivo del 25,1% del mes de abril y con esto la recaudación acumulada en el primer cuatrimestre (enero a abril) implica 13,2% más por encima de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado.

El primer cuatrimestre, de este modo, acumula una recaudación de más de G. 6 billones (US$ 877,8 millones), superior a los G. 5,3 billones (US$ 775,2 millones) obtenidos en el mismo lapso del ejercicio anterior.

Lea más: Hacienda adelanta veto al proyecto que modifica el IVA

“Con esto se visualiza un crecimiento positivo en la recaudación total acumulada, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado y el déficit presupuestario”, expresa el informe de la SET.

Además, indica que con la recaudación acumulada en los primeros cuatro meses, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta empresarial (IRE), el impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU) y el impuesto a la renta personal (IRP), explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).