Pobladores de Blas Garay exigen cumplimiento de acuerdo del MOPC

El distrito de Blas Garay se caracteriza por ser el punto de mayor producción frutihortícola de la ciudad y uno de los más importantes del rubro en el departamento de Caaguazú. Su salida principal se encuentra en el km 150 de la Ruta PY02, zona denominada desvío San Pedro, donde se inicia una ruta ramal interdepartamental que pasa por el casco urbano de la colonia y conecta con el distrito de Mauricio José Troche y otras localidades del departamento del Guairá.

Con la duplicación de la Ruta PY02 a cargo del consorcio Rutas del Este SA, el km 150 se convirtió solo en acceso y los pobladores que salen de la colonia deben viajar a un retorno que se encuentra a más de 5 km, retomar la vía y dirigirse a la ciudad.

Uno de los representantes de la Colonia, Jonathan Overberg, dijo que el 21 de octubre se había firmado el acuerdo que consistió en que el MOPC tenía un plazo de 6 meses para hacer un proyecto de solución al problema del km 150 de la Ruta PY02 y que dentro de este primer semestre se debía realizar las gestiones para incluir dentro del presupuesto de este año. Indicó que el acuerdo venció el sábado 30 de abril pasado, pero que hasta ahora no hay ninguna solución viable a la situación. Añadió que solo están dando excusas y que, si no hay una respuesta rápida, no descartan realizar nuevos cierres de rutas.

Por su parte, el viceministro del MOPC, Roberto Segovia, comentó que ya están finiquitando el proyecto de solución al inconveniente que subsiste con los pobladores de la Colonia Blas Garay y que en los próximos días será socializado para su aprobación. Aseguró que se están viendo todas las soluciones para los problemas que se presentan en varios puntos de influencia de la duplicación de la Ruta PY02.