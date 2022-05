Reglamentan línea de sucesión dentro del Congreso

El motivo de esta iniciativa impulsada de la Cámara de Diputado es que el 7 de setiembre del año pasado el senador Sixto Pereira (Frente Guasu), vicepresidente primero del Senado, reemplazó al presidente del Senado Óscar Salomón (ANR- oficialista) en la instalación de Comisión Bicameral de Presupuesto.

Esta circunstancia molestó a Pedro Alliana (ANR- HC), presidente de la Cámara por entender que en ausencia del presidente del Senado y del Congreso corresponde que el presidente de la Cámara Baja y vicepresidente del Congreso lo reemplace.

“Está mal y es inconstitucional e ilegal. No existen antecedentes, tendría que haber sido yo, pero no quise crear problemas. Pero ya pedí un informe al Senado, nada más para dejar sentado (el hecho) y dejar claras las reglas de juego y no tienen argumento. Es totalmente irregular lo que hicieron”, había manifestado Alliana en aquella oportunidad.

Por ese motivo, impulsaron una reglamentación del artículo 183, en el que aclara que en todos los casos, siempre el vicepresidente del Congreso debe reemplazar al presidente en caso de ausencia del mismo.

Comedores comunitarios

El proyecto de ley de comedores y centros comunitarios, que plantea proveer de insumos, equipar y fortalecer las “ollas populares” figura para su estudio en la sesión ordinaria del Senado de mañana.

La propuesta legislativa, presentada por senadores de todas las bancadas sería dictaminada hoy en las comisiones de Legislación y la de Hacienda y Presupuesto.

Implica también un refuerzo presupuestario para el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución que se encargará de la aplicación de la ley, que genera mucha expectativa entre comisiones vecinales y comunidades indígenas.