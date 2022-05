“Piratas del asfalto” en Oviedo: “Me dijeron para ir a trabajar; no sabía que era un asalto”, asegura detenido

El comisario César Escurra, de Investigación de Delitos, dijo que se lleva adelante un importante rastrillaje para poder dar con la banda de asaltantes. Agregó que cuatro ya fueron detenidos y que ahora están buscando a los demás que siguen en el monte.

Lea más: Balacera entre policías y asaltantes en Oviedo: piden a lugareños no salir de sus casas

“Estamos trabajando; tenemos noticias de que se internaron en una zona boscosa en donde personal táctico y operativo ya está rastrillando con resultado de cuatro detenidos. Nos informaron que temprano dos camiones de gran porte fueron interceptados y luego los trasladaron en un descampado, en donde los esperaba otro rodado en donde eran introducidos los electrodomésticos más caros. Allí se hacía la selección de los productos de más valor y fue cuando llegamos y cubrieron su huida con disparos”, dijo el comisario Escurra.

Agregó que luego del primer contacto se llamó a agentes de la GEO, de Investigación de Delitos y de Inteligencia, que cercaron la zona y comenzaron a caer los piratas del asfalto.

Dijo además que el camión de gran porte abandonado no tiene denuncia de robo, en tanto que el vehículo blanco tipo sedan sí, en la Comisaría de Sapucái. Manifestó que durante el rastrillaje encontraron remeras que tenían inscripciones de la Policía de Investigación y otra de Delitos Económicos, por lo cual suponen que los delincuentes simularon una barrera policial para poder interceptar a los camiones de encomienda.

“Solo soy estibador”

De los cuatro detenidos, uno de ellos, quien se identificó como Lucas Jara, manifestó que fue contratado para un trabajo y que desconocía que sea un asalto; solo tenía que estibar los electrodomésticos de un camión a otro. Según dijo, llegó del barrio San Pedro para hacer un “trabajito” y que solo fueron contratados como estibadores para alzar la carga. Agregó que él no vio el asalto, pues estaban esperando la llegada de los camiones, que supuestamente fueron traídos por cuatro personas que estaban con uniforme similar a la Policía de Investigaciones.

“Me dijeron para ir a trabajar un ratito y no sabía nada que era un asalto. Éramos siete estibadores y cuatro policías. A mí me dijeron que tenía que mover nomás la mercadería de un camión a otro. Los cuatro policías estaban armados y nosotros, los siete estibadores, no teníamos ningún arma. Cuando escuchamos los primeros disparos corrimos a escondernos y allí nos agarraron. Todos los que estamos ahora detenidos solo fuimos contratados como estibadores”, dijo el hombre mientras era esposado y llevado para su identificación.

Los detenidos fueron identificados como Lucas Concepción Jara Ferreira (49), Héctor Ramón de La Sierra Arévalo (37), Rodrigo Jara Gavilán (27), con prohibición de salir del país y un menor de 16 años.