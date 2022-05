Vecinos exigen reparación de puente en Itacurubí de la Cordillera

María Aguilera, pobladora de la zona, indicó que el puente es muy importante para todos los habitantes de la compañía, porque les sirve para poder trasladarse de forma más rápida al centro. Aseguró que ese puente tiene 25 años y es urgente que las autoridades busquen la manera de arreglar. “Es como la conexión principal que da a la ciudad de Itacurubí y nos acerca más a la ruta”, señaló con angustia la pobladora.

Mencionó que este puente ya venía con inconvenientes desde la Semana Santa, fue desde ese momento cuando pidieron auxilio a la Municipalidad de Itacurubí. “Cuando eso el puente no estaba en buen estado, pero la gente lo seguía transitando y las autoridades no lo clausuraron enseguida, no hicieron nada”, manifestó Aguilera.

Así también señaló que ella y su familia ya empezaron a sufrir la falta del puente porque en estos días tuvieron que derivar con urgencia a su padre al hospital y no pudieron utilizar ese trayecto.

Manifestó en la zona cuentan con 2 caminos alternativos para salir a la ruta, pero los caminos son muy lejanos e intransitables y si uno se encuentra con emergencia necesitan de una vía de salida rápida y en buen estado.

Por su parte, uno de los representantes de la reparación del puente Tacuara, Gerardo Aguilera de la empresa TYA Construcciones señaló que ya se están poniendo en contacto para la reconstrucción.

Aseguró que en convenio con la Municipalidad de Itacurubí ya están trabajando arduamente para que los habitantes tengan un puente provisorio por lo menos. Aclaró que se vienen otros proyectos en convenio con la Municipalidad de la ciudad para poder ofrecer salidas más rápidas.

Al respecto intentamos tener comunicación con el intendente Willián López (PLRA), pero no se obtuvo respuesta. Estamos abiertos por si desee dar su versión.