El Gobierno analiza extender plazo de reducción del ISC a los combustibles

El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, informó ayer que el Gobierno está analizando mantener la disminución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al sector de los combustibles durante el mes de junio, atendiendo a que la reducción está vigente hasta este mes.

“Ya se redujo el porcentaje del impuesto y probablemente se extienda en los mismos porcentajes. Más de eso es imposible”, expresó Orué cuando se le consultó si se podría bajar más el porcentaje de este tributo. Actualmente las autoridades no pueden controlar que las empresas trasladen esta reducción del tributo al consumidor final.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) estaba cobrando 18% de ICS por cada litro de diésel importado, porcentaje que desde febrero último se redujo a una tasa efectiva del 6,2% a los importadores. En el caso de la nafta virgen, que tiene una tasa del 20%, se bajó al 10% y la nafta ron 91, del 34% se redujo al 30%. Estas tasas rigen hasta este mes y si no se mantienen la suba de precios de los carburantes podrían ser mucho más.

Según los datos oficiales, Aduanas está recaudando por este tributo a las distribuidoras casi G. 2,6 billones al año (unos US$ 376 millones) y es la “niña mimada” en concepto de recaudaciones de la institución.

Justamente se consultó al titular de Aduanas, Julio Fernández, si la reducción de estas tasas se debe mantener y dijo que eso deben responder en equipo con Hacienda y la SET, ya que tiene múltiples impactos.

Pese a la disminución del ISC a los importadores de carburantes, los precios de combustibles vienen registrando un considerable aumento en los emblemas privados. Actualmente, los importadores adelantaron que nuevamente se viene una suba de unos G. 1.000 por litro en el caso de las naftas, mientras que el diésel tendría un aumento de G. 1.500.

Cotización del crudo

La cotización del petróleo cerró la semana pasada con US$ 112,12 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) con US$ 110,52. Esta semana la cotización inició en US$ 114,07 y 114,83, respectivamente. Pero ayer el WTI volvió a bajar a US$ 111,93.

Camioneros sin recursos para el paro, dicen

Los camioneros tenían anunciado que volverían realizar fuertes manifestaciones para exigir el aumento del costo el flete, la reducción del precio de combustibles y la liberación de sus colegas presos por supuestamente extorsionar al gobierno, pero “actualmente se encuentran sin recursos económicos para sacar sus camiones en la ruta y bloquear las vías”. Hasta ahora el gremio no ha hecho ninguna declaración sobre sus planes.