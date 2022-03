Petróleo baja, pero emblemas quieren seguir subiendo precio de combustibles

La cotización del petróleo cerró la semana pasada con US$ 111 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) con US$ 108. Ayer la cotización llegó en US$ 103,73 y 100,23, respectivamente. Incluso, el WTI transitoriamente cotizó por debajo de los US$ 100 (en US$ 99,76).

Pero esta baja no es considerable para los emblemas privados, que insisten en seguir aumentando sus precios, pese a las protestas de la ciudadanía. La nueva suba se daría desde este miércoles. “Podemos enojarnos, despotricar contra Petropar, el Gobierno, los sectores privados, las distribuidoras, pero no podemos evitar (la nueva suba)”, sostuvo el representante del emblema Shell, Luis Ortega, y dijo que no hay condiciones de mantener los precios actuales.

El representante del emblema privado manifestó que “la única alternativa” a las constantes subas de los precios es una subvención, que costaría al Estado alrededor de US$ 15 millones al mes y que sería similar a la que aplican países de la región.

Fondo de estabilización

Justamente, el Gobierno anunció ayer en una conferencia de prensa, en el Palacio de López, la creación del fondo de estabilización del precio del combustible, luego de una larga reunión de los ministros del Ejecutivo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Para lo cual, el Gobierno destinará un préstamo de US$ 100 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para subsidiar futuras subas de hasta G. 1.500/l que se puedan dar en los próximos tres meses. Empero, esta subvención sólo beneficiará al diésel común (tipo III).

“El propio fondo establece mecanismos de recuperación de fondos. El recurso puede mitigar subas de hasta G. 1.500 durante tres meses. El objetivo es mantener los precios actuales”, enfatizó el Ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y agregó que se prevé un mecanismo de reposición de los fondos.

Llamosas, informó que la aplicación del fondo de estabilización dependerá del Congreso, es decir, que todavía no se aplicará rápidamente. Por esta razón se consultó al ministro si los emblemas privados aplicarían el incremento de G. 750 por litro que anunciaron la semana pasada y señaló que el escenario actual es también diferente, ya que los precios internacionales están registrando una importante disminución.

“El escenario desde el momento que se dio ese anuncio de suba por parte de los emblemas privados es muy distinto al escenario de hoy. En esos días se veía una suba importante en los precios, pero hoy estamos en una situación contraria, en los últimos tres o cuatro días estamos viendo una tendencia a la baja”, expresó.

Reunión con privados, en cuarto intermedio

Ayer, en horas de la tarde, los representantes del Gobierno se reunieron con los voceros de los emblemas privados de forma virtual, con la intención de frenar la suba que anunciaron los surtidores. Pero el encuentro quedó en cuarto intermedio y las reuniones seguirán hoy, porque los emblemas mantienen su postura de querer subir los precios desde mañana. “La idea es trabajar juntos”, dijo el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello.