Lamentan maltrato de médicos hacia pacientes en hospital de Eusebio Ayala

Zully Beatriz Miranda, pobladora de la zona, denunció el maltrato de los profesionales del hospital San Roque hacia su nieta, de tan solo 2 años. Manifestó que la pequeña se encuentra internada y que depende de un respirador hace 19 días, sin recibir un diagnóstico claro por parte de los doctores.

“Yo pido el diagnóstico de mi nieta, y no me dicen por qué no puede estar sin oxígeno”, expresó con desesperación la abuela.

Así también mencionó que son muy pocos los doctores que se ponen en el lugar de los pacientes, la mayoría maltrata y “nos cierran las puertas en la cara, cada vez que queremos hacer una consulta”, dijo . Aseguró que los pediatras quienes deberían tener paciencia con los niños no lo tienen, y que no las atienden de buena manera.

Señaló que el hospital no cuenta con los medicamentos ni con la atención que necesitan los pacientes y aseguró que ya no sabe a quién acudir porque cada vez que hace alguna consulta con respecto a la internación de la niña le responden de muy mala manera, sin dar explicaciones.

Al respecto la directora del hospital la Dra. Emilce Santacruz afirmó que no estaba informada de ningún maltrato por parte de los profesionales hacia pacientes.

Mencionó que comprende que los familiares a veces por la preocupación que sienten por sus enfermos, no entienden que en ocasiones los medicamentos no actúan enseguida y por ello a veces resulta difícil brindar un diagnostico médico de forma rápida.

Aseguró que en el hospital cuentan con muy buenos profesionales y ante cualquier inconveniente que tengan siempre tratan de subsanar para brindar una atención correcta a los pacientes.