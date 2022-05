Hombre violó su arresto domiciliario para volver a acechar a su víctima

El supuesto abuso sexual de menor ocurrió el 2 julio del 2020 en una precaria vivienda de un barrio de esta ciudad. En ese entonces, el hombre pidió a la niña de 6 años que le lleve frutos de carambolas que estaban dispersos en la casa de la víctima y tras cumplir el pedido, el sindicado habría aprovechado el momento para manosear las partes íntimas de la menor.

La niña, asustada, fue a relatar lo sucedido a su madre, quien radicó la denuncia fiscal y se dispuso la detención del hombre.

Pese a que la niña relató detalladamente lo sucedido, en febrero pasado el juez Armando Mendoza benefició al sindicado con un arresto domiciliario.

La madre de la menor comentó que desde la liberación del hombre, este viene acechándoles y amenazándoles con matar a todos si seguían con la denuncia. Indicó que las veces que le reclamaba su actuar, el acusado aseguraba tener contactos políticos y que el juez Armando Mendoza lo iba a liberar las veces que eran necesarias.

Comentó que en varias ocasiones informaron el caso a la Policía y a la Fiscalía, pero que estos no hicieron nada para hacer cumplir la ley. Ante esta situación, el miércoles pasado decidió intervenir ella misma y con ayuda de su marido lograron reducir al victimario y poner nuevamente a disposición de la justicia.

Juez liberó a supuesto acosador porque le prometió “no fugarse”

El juez Penal Armando Mendoza dijo que se basó en el Artículo 245 del Código Penal Paraguayo, que permite la suspensión de la prisión preventiva de los acusados por algún hecho punible. Aseguró que actuó sobre la ley y que no incurrió en ninguna falta en el procedimiento del caso.

Al ser consultado sobre las exigencias de la ley que establece como presupuesto de aplicación el no haber peligro de fuga o de obstrucción, el juez Mendoza indicó que no existe ningún tipo de obstrucción y “que el sindicado se comprometió a no fugarse”, pero que al final terminó violando las medidas impuestas.

Añadió que el imputado será nuevamente llevado a la cárcel y que el viernes tendrá su audiencia preliminar para luego ser llevado a juicio oral público donde se decidirá su situación procesal.