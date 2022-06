Madre entrega carta a la ministra de la Niñez y pide que el abuso sexual de su hijo no quede impune

El Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del Paraguay, se realizó en memoria de Felicita Estigarribia, la vendedora de mandarinas, quien hace 18 años fue violada y asesinada al pie del cerro Yaguarón.

Previo al acto se acercó la madre del niño de 3 años, la víctima más pequeña que hasta ahora se registró en el departamento de Paraguarí y entregó una carta, en la que manifiesta a la ministra que como “Mamá Guazú de todos los niños y adolescentes del Paraguay, le pido justicia por lo que le hicieron a mi bebé de 3 añitos”.

Mamá de niño de tres años “no le deseo a nadie”

Agregó entre sollozos “que como mamá no le deseo a nadie, como familia estamos destrozada, no sabes cuánto nos duele porque nuestros hijos es todo para nosotros”. La mujer comentó que tuvo que sacar de la escuela a su nena que iba al primer grado y a su hijo víctima de abuso sexual, quien cursaba el pre jardín de la escuela y que ahora están con tratamiento psicológico.

La ministra se comprometió seguir acompañando el proceso de la investigación que está a cargo de la Fiscalía de Paraguarí, y aseguró que la familia también va recibir una contención con profesionales psicológicos, porque este trauma deben superar por el bien de sus hijos.

Asimismo, la secretaria del Estado Martínez, lamentó que cada día sigue aumentando los casos de abusos sexual en niños y que lamentablemente el 90 por ciento de los hechos ocurren en las casas, en el entorno familiar y últimamente en las escuelas, donde tendrían que estar protegidos. Sin embargo, ocurren los hechos de abuso porque en algo los adultos “no estamos haciendo bien las cosas”.

Manifestó que en muchos casos los padres de familias son los que deben de controlar el uso de celulares tanto en la intimidad de las casas donde están viendo cosas inapropiadas para su edad y también donde son víctimas de acoso o abuso sexual, como también hechos que ocurren en las escuelas en un ámbito que es de protección y espacio natural que es de los niños.

Todos somos responsables, algo está andando mal

Refirió que cuando se ve que eso puede ocurrir entre pares realmente “necesitamos evaluarnos todos. Qué estamos haciendo los adultos para que los niños estén con este tipo de conductas, tenga una actividad sexual que ni apenas percibe, necesitamos claramente evaluarnos todos”.

“En esta lucha todos somos responsables, porque esto ocurre, porqué los adultos estamos haciendo que ocurra, estamos tratando de dar herramienta a los niños, decimos hablen a los niños, educar en valores , pero no es responsabilidad de ellos defenderse”.

Recordó que corresponde al adulto proteger a los niños en el espacio que uno está, en el momento que tienen niños a sus cargos para el cuidado y estos hechos de abuso ocurren por la acción de alguien o por la inacción de otros.

Dijo que en este distrito hoy se lamenta nuevamente un hecho que no ocurrió en la calle, porque el escolar de 3 años, no estaba en exposición y en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, ocurre en un espacio donde los padres depositan y llevan a sus hijos con la confianza para el cuidado de sus niños, pero algo no se hizo.

Hoy el párroco local Cirilo Martínez, dijo que hay que volver a educar en valores, en volver a ver al otro ser humano como prójimo en ver a los niños como sujeto de derecho y no como objeto de propiedad de alguien.

Agregó que hoy es el día de lo que “no debe de ser”, se conmemora en la fecha, un momento triste donde hace 18 años, Felicita, la niña de 11 años, fue violada y asesinada al pie del cerro y es un hecho que nunca debió de ocurrir, porque el lugar nos recuerda a todos que “debimos proteger a Felicita antes y evitar que el hecho ocurra”.

Recalcó que por ahora se tiene la oportunidad de evitar que sigan existiendo Felicitas, y eso depende de que hagamos cada uno “de nosotros nuestra parte, esa pequeña acción de ver desde lejos, de ver una situación de riesgo, en su integridad, física, psíquica a denunciar.

Recalco que entre todos se debe de reflexionar si qué sociedad es la que tenemos y que estos casos que están ocurriendo entre pares, es momento de decir qué sucede cuando los niños donde deben estar educados y jugando, esos lugares ya no son seguros por los hechos de abuso sexual que ocurren.

El intendente Luis Rodríguez (PLRA) insistió que los niños deben ser educados sobre los que nadie debe vulnerar su integridad física y que urge la protección desde el hogar hacia la sociedad. Refirió que la mayor parte de las denuncias que se reciben en las diferentes instituciones el 95 por ciento provienen de los hogares.

La madre de Felicita Florencia Estigarribia, manifestó, que hace 18 años que en el cerro Yaguarón habían asesinado a su hija, desde ese entonces ella nunca más supo nada de la justicia si sigue su caso o no, pero tiene las esperanzas que alguna vez caiga el autor del hecho. Tras dicha tragedia, ella decidió ir a vivir en la compañía Arroyo Servín, jurisdicción del distrito de Pirayú, desde donde vino a participar del evento.

Aumentan casos de abuso y maltrato en menores

En la ocasión el MINNA, socializó los datos de cantidad de denuncias que recibieron en el Ministerio Público de abuso sexual en niños y adolescentes que superan 885 denuncias, en el Fono Ayuda 147, recibieron 459 llamadas, 1807 casos de maltrato y 69 hechos de explotación sexual.

Asimismo, se reportó un total de 3215 casos de violación del deber del cuidado, niñez en situación de calle o trabajo infantil. Todas estas denuncias fueron recibidas entre enero al 30 del presente mes.

Del evento que fue organizado por la Municipalidad local, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), congregó también a representantes de las instituciones del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Yaguarón, estudiantes, padres de familias y bomberos voluntarios de este distrito.