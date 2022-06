Luis Pettengill descarta su incursión en la política

Durante el acto de inauguración de la nueva planta industrial de su frigorífico, en la ciudad de Limpio, el empresario Luis Pettengill confirmó en entrevista con los medios que ya no se candidatará como presidenciable en las próximas elecciones.

El industrial descartó su idea de presentarse como candidato, argumentando que él tenía “una idea de unión que no se realizó”, y como está terminando el plazo para inscribir candidaturas, definitivamente desistió de su deseo electoral.

“Menos ahora”

“Nosotros por lo que bregábamos era por la unión, no precisamente candidaturas, sino queríamos la unión de todos los colorados para enfrentar a la coalición, pero ahora ya no. En este contexto del Partido Colorado ya no creo, menos ahora”, expresó Pettengill.

El empresario detalló que a partir de ahora se abocará exclusivamente al ámbito empresarial.

Muy involucrado en contratos con el Estado

El empresario Luis Pettengill es dueño de la constructora Ocho A S.A., la cual formó numerosos consorcios para firmar contratos con el Estado. También fue subcontratista “designada” de Mota Engil en el fallido fraude del Metrobús, el cual sigue en impunidad.

Ocho A S.A. fue una de las firmas a las que más contratos de obras públicas otorgó la administración de Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes.

De hecho, los Pettengill eran socios comerciales del exministro en el consorcio Tape Porã. La firma de los Pettengill forma parte del Consorcio Corredor Vial Bioceánico, beneficiado con un contrato de US$ 388 millones.

Mario Abdo le había hecho un guiño

A comienzos de mayo, Mario Abdo había presentado como aspirante presidencial colorado a Luis Pettengill Vacca, a quien calificó de empresario “limpio y formal”, pese a que sus firmas fueron “mimadas” en cuestionadas licitaciones de la era Horacio Cartes y Abdo.

Luis Pettengill Vacca también es padre del fallecido concuñado del mandatario, Luis Pentengill Castillo, a quien al inicio de su gobierno lo nombró como su asesor “ad honorem”.

Estrictamente, Pettengill tiene hasta el 20 de junio para decidir si se presenta a las elecciones internas partidarias. El mismo había declarado que dudaba de qué tan beneficioso sería presentarse como un tercer poder en la ANR, puesto que se están “polarizando” los votos. El empresario había advertido que si no se logra la unidad podría “volver a ocurrir lo mismo que en el 2008″.