Pettengill no descarta candidatura, pero resalta las peligrosas polarizaciones en la ANR

El empresario Luis Pettengill Vacca afirmó este lunes que aún no ha definido una eventual candidatura a la presidencia de la ANR. No obstante, indicó que no sabe si un tercer movimiento sería beneficioso para el partido, puesto que se están “polarizando” los votos y si no se logra la unidad podría “volver a ocurrir lo mismo que en el 2008″, cuando el Partido Colorado cayó ante la oposición.