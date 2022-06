Casos respiratorios llegan al 90% en Pilar

La mayoría de los contagiados son niños quienes acuden a consultar en el Hospital Regional de Pilar. Todas las consultas son por cuadros respiratorios. Según el director del Hospital Regional, doctor Aníbal Vera, el 85 a 90% de camas se encuentran ocupadas. “Hay mucha gente que vienen a consultar en el Hospital, en los distintos turnos, lo que tenemos ahora son recambios de pacientes, algunos salen de alta e ingresan otros”, dijo el médico.

El personal de blanco señaló que buscarán descomprimir la sala de urgencia desde el próximo lunes, para ello se habilitará un consultorio nocturno en donde expedirán hasta 15 números para la atención de los pacientes. “Estamos viendo la disponibilidad de los recursos humanos que tenemos para la habilitación del consultorio nocturno y de esta manera desdoblar la atención en el servicio de urgencias”, dijo el doctor Vera.

Manifestó que el consultorio nocturno funcionará de lunes a viernes. “Estamos viendo que sea un médico de familia el que atienda por la noche para que atienda a adultos como a niños”, indicó.

En otro momento, el doctor Aníbal Vera dijo que el consultorio nocturno también servirá a las personas para los controles laboratoriales. “Esas personas quienes acudieron al Hospital para sus laboratorios y estudios de radiografía ya no tengan que volver a urgencias con sus laboratorios, si pueden sacar un número y consultar con el médico de consultorio para mostrar el análisis o la radiografía al doctor, solo así vamos a descomprimir la sala urgencia”, indicó.

Explicó que hasta ahora, según el panel viral, detectaron casos de influenzas y el virus sincitial respiratorio, “todas son respiratorias y todas son parecidas”, acotó. Aclaró que hasta ahora no se tiene registrado ningún caso de covid-19.

En cuanto a los medicamentos, indicó que actualmente cuenta con todos los insumos en la farmacia. “Todos los medicamentos para los cuadros respiratorios tenemos en la farmacia y también para los cuadros crónicos”, refirió el doctor Aníbal Vera.

Por su parte, el Dr. Julio Gutiérrez, encargado de la Atención Primaria de la Salud (APS) del barrio Puerto Nuevo de la ciudad de Pilar, declaró a los medios de prensa que de cada 10 personas que consultan 6 son por cuadros respiratorios y el 90% corresponde a niños. “Desde hace tres semanas que la consulta por cuadros respiratorios se duplicó en consultorio”, señaló.

Dijo que desde la APS están siempre están tratando de prevenir todo tipo de enfermedades. “Es aquí donde tenemos que corregir, si acá no ganamos la batalla, pasamos en el segundo nivel donde ya llegamos tarde y no solamente la respiratoria, sino todas las enfermedades, principalmente la crónica no transmisible como la hipertensión y la diabetes”, explicó.

La Unidad de Salud Familiar abarca 7 barrios que son Puerto Nuevo, Villa Parque, las Residentas, San Roque, Villa Aurora, Colinas de Pilar y Villa Aeropuerto.