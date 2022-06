Cloacas a cielo abierto “perfuman” el Gran Asunción por falta de desagües

Sobre la avenida Fernando de la Mora y Cacique Caracara, o en su intersección con La Victoria, cloacas a cielo abierto circulan malolientes al costado de la arteria desde hace años. Así como en el 2016, comerciantes y vecinos claman una solución a este problema que afecta no sólo a la estética, sino que es una cuestión de salud.

Lejos de allí, el arroyo Mburicao, que cruza Asunción y desemboca en el río Paraguay, circula de color verde mate e igualmente maloliente. Es que además del aceite y la basura que arrojan personas inconscientes, la Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay) desecha en el cauce parte de los desechos cloacales de la capital del país.

El gerente general de la ESSAP, Carlos Antonio López, asume estos problemas y afirma que proyectos a corto plazo los solucionarían. “Hay una parte de Asunción que aún no cuenta con cloacas. Esa parte, la avenida Fernando de la Mora, que incluye los barrios Hipódromo, San Pablo, corresponden a la cuenca del arroyo Lambaré”, detalla.

Lea más: Essap pide no arrojar basura ni sólidos a red cloacal para no colapsarla

La cuenca del arroyo Lambaré, según López, es un proyecto asumido por el Ministerio de Obras Públicas, que ya estaría finiquitándose y costará unos US$ 200 millones, e incluirá esa parte de Asunción, un sector de Fernando de la Mora y a Lambaré. “Las cloacas se hacen por cuenca para lograr la menor cantidad de estaciones de bombeo, que son realmente honerosas”, explica.

Así también, López afirma que está en ejecución la cuenca de Bella Vista, a donde irán los efluentes hoy vertidos en el Mburicao. Para ello, además, hay un proyecto ya licitado, de unos G. 1.400 millones, que solo aguarda la autorización de la Municipalidad de Asunción para su ejecución.

Lea más: Criminal contaminación del río Paraguay y el arroyo Mburicao sucede en las narices de entes ambientales

“Con la planta que se está construyendo en la zona de Bella Vista, sobre la Costanera Norte, se va a ir evitando ese inconveniente. Esa planta tendría que terminar el año que viene. Eso tiene que formar parte de otro proyecto, en el cual se tienen que hacer interceptores de esos efluentes que van a los arroyos. Esos interceptores se unirán al colector que se va a ir a la cuenca Bella Vista. Esos interceptores, se están haciendo proyectos al respecto para solucionar ese inconveniente”, indicó López.

“El problema que tenemos en el Mburicao, entre Santa Rosa y Sacramento, para solucionarlo hay un proyecto, ya hubo licitación, están las empresas, pero estamos atentos a un permiso que solicitamos a la Municipalidad de Asunción hace un mes aproximadamente, que nos tiene que autorizar para hacer el trabajo. Eso está planificado. El proyecto está por el orden de los G. 1.400 millones aproximadamente”, añadió el gerente general.

Ampliación de red cloacal está próxima en Fernando de la Mora

En Fernando de la Mora, entretanto, la Essap prevé iniciar en unos dos meses más, un proyecto de US$ 8 millones para ampliar la red cloacal, que entonces llegaría al 90% de esa ciudad.

Lea más: Obras cloacales de Lambaré y Roque Alonso costarán US$ 325 millones

“Fernando de la Mora es un proyecto que fue incluido dentro de un préstamo que hizo la Essap por el 2014 con el Banco Mundial, y se hicieron los registros y colectores primarios, no así los colectores secundarios. Como nosotros estamos pagando esa cuenta, alrededor de US$ 2.800.000 anuales, y no teníamos ingresos por eso, entonces recurrimos a un fideicomiso con la banca nacional y nos dieron un préstamo de US$ 30 millones para hacer los colectores secundarios y registros”, explicó López.

“Fernando de la Mora tiene cuatro zonas. De esas cuatro, se hicieron tres y como el resultado fue muy bueno, el banco mismo nos está ofreciendo para finiquitar la última parte, que costará aproximadamente US$ 8 millones. Ya se hizo la precalificación de las empresas para lanzar la licitación”, añadió el directivo de Essap.

Lea más: Cloaca a cielo abierto, sin solución

De este modo, aseveró, “Fernando va a estar casi cubierta con alcantarillado y va a completar cuando se haga el proyecto de la cuenca del arroyo Lambaré, entonces la zona Sur, va a descargar con la avenida Fernando de la Mora en la cuenca del arroyo Lambaré”. Esta última parte ejecutada por Essap, afirmó López que comenzaría en dos meses más. “Con esta última parte, un 90% de Fernando va a estar cubierto”, prometió

Barrio Herrera y Villa Aurelia quedarían aún fuera de la red de efluentes

En Asunción, Asunción, “la parte que no tiene alcantarillado sanitario son, el barrio Hipódromo, San Pablo, que van a cubrirse con la cuenca del arroyo Lambaré, y va a quedar la parte que está paralela a la calle Madame Lynch, que son barrio Herrera, Villa Aurelia, y hacia la zona de Aviadores del Chaco, que hay que ver cómo cubrir”, señaló Carlos Antonio López. En este momento, señaló, la capital del país tiene red de efluentes en un 75% de su territorio.

Cara inconsciencia ciudadana

El gerente general de Essp reclamó igualmente el mal uso que la población le da a la red de efluentes. “Se tranca porque generalmente la gente tira cualquier cosa al sistema. Es una mala costumbre, que conectan el desagüe pluvial de las casas al desagüe del alcantarillado sanitario, entonces cuando llueve eso se manifiesta, las tapas de los registros se levantan, o revientan los ductos, que no están calculados para soportar ese caudal”, detalló.

Lea más: Vecinos cansados de contaminación causada por desague cloacal de la Essap