Hurtan fotocopiadora y otros equipos de una escuela de Santa Rosa del Aguaray

Se violentó la puerta y ventana de la dirección de la escuela básica Nº 7776 Municipal, del distrito de Santa Rosa del Aguaray y hurtaron una fotocopiadora que fue adquirida el pasado 4 de junio por G. 4 millones, gracias a las actividades realizadas por la Comisión de Padres. Igualmente se llevó un equipo de audio, propiedad de un padre de familia.

Lea más: Solitario vandalo causó destrozos en colegio de Santa Rosa del Aguaray

La directora Carolina Delacruz explicó que el domingo de tarde fue hasta la escuela para entregar la llave a la persona que se encarga de la limpieza y ahí se percató de que las luces estaban prendidas, luego fue a verificar el sitio y encontró que las aberturas estaban violentadas.

Presumen que el sábado de noche ingresaron a la institución los malvivientes y se llevaron los objetos de valor. Denunciaron el hurto ante la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray y el Departamento de Investigación de Delitos, trabaja para tratar de llegar con el o los responsables del robo.

En el distrito aumentan los casos de hurtos domiciliarios y a pequeños negocios. Muchas veces las víctimas no denuncian los casos por que ya no confían en los agentes de organismos de seguridad, y otros casos denunciados no son aclarados por la Policía Nacional.