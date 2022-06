Registros Públicos inicia huelga por una semana a partir del 11 de julio

Según indicaron referentes del Sindicato de Funcionarios de Registros Públicos (Sifurep), la medida de fuerza se iniciará el lunes 11 de julio y se va a extender por una semana hasta el viernes 15 de julio. La protesta de los funcionarios de esta institución, que depende de la Corte Suprema de Justicia, es por la falta de cumplimiento del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. Unos de los puntos que reclaman es la falta de condiciones adecuadas para desempeñar las labores que realizan de forma diaria.

De igual manera, los funcionarios de Registros Públicos reclaman que no reciben incrementos salariales desde hace 12 años.

La Dirección General de los Registros Públicos es la dependencia que más ingresos percibe para al Poder Judicial. El 70% de lo que recibe a través de varios servicios se debe a los ingresos de Registros Públicos, pero lamentablemente para sus funcionarios, este dinero no se destina para esta institución, según indicaron.

Silencio de la Corte ante reclamo de funcionarios de Registros Públicos

La sindicalista Elizabeth Caballero manifestó que desde noviembre del año pasado están remitiendo notas a la Corte Suprema solicitando para que se proceda a la integración de una mesa de trabajo para solucionar los problemas que se suscitan en Registros Públicos. Quieren explicar los motivos por los cuales se generan los atrasos en la expedición de certificados, pretenden hacer conocer asimismo la violación del contrato colectivo. “Justamente en el Art. 5 dice que la Corte Suprema de Justicia se compromete a proporcionar al sindicato la información referida a su presupuesto, a sus respectivas ampliaciones y reprogramaciones que le afectare directamente, pero esto es letra muerta”, refirió la gremialista.

“Estamos viendo que se están ampliando otros departamentos y otros turnos como un plan piloto; sin embargo, en el Registro Público se habla de austeridad, pero se crean nuevos puestos de trabajo. Queremos saber qué es lo que está pasando y los procedimientos internos que se verifican en la Ley 2903/2006 que nos rige sobre los plazos registrales, es de suma urgencia hablar sobre esta ley y lo desfasado que está dentro de lo operacional en los Registros Públicos”, indicó.

Asimismo, Caballero dijo que no se cumple lo que ordena el artículo 42 del Contrato Colectivo que menciona que “la Corte Suprema proveerá a los funcionarios los medios adecuados para el buen funcionamiento y desempeño de funciones en cada dependencia, conforme lo establezcan las leyes pertinentes. Nos preocupa porque vemos mucha aglomeración, hacinamiento, edificios que no cuentan con planos aprobados por la municipalidad, entonces son cuestiones muy delicadas que si no nos sentamos a conversar basado en el respeto y el diálogo, no vamos a llegar a buen puerto”, aseguró.

la gremialista también dijo que el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de Registros Públicos es el único acuerdo firmado en el Poder Judicial, se tiene firmado el acuerdo con la Corte Suprema de Justicia. A la vez, lamentó que la instancia judicial no haya hecho el esfuerzo necesario para que los funcionarios de Registros Públicos puedan mejorar sus ingresos, que en gran parte de sus funcionarios percibe menos de 2 millones de guaraníes, incumpliéndose de esta manera el pago mínimo legal establecido.