Yerbateros denuncian dilación en discusión del precio por la hoja verde

El productor advirtió que prácticamente está pasando el grueso de la temporada de cosecha, y todavía no se reúnen para discutir el pedido del sector de una mejor cotización por el producto. El gobierno y los empresarios dilatan una reunión en la que debemos discutir el precio, puntualizó Benítez.

Responsabilizó de la situación a la falta de voluntad del gobierno, y al Centro Yerbatero, que se beneficia cuanto más se prolongue el tratamiento del pedido. Hace un mes nos reunimos en la Comisión Mixta en la que se acordó que se convocaría a una reunión para tratar el pedido de una mejora en el precio que se está pagando.

La comisión mixta está integrada por el gobierno, a través de representantes del Ministerio de Agricultura, con participación de la Gobernación de Itapúa, el sector empresarial representado por el Centro Yerbatero Paraguayo y los productores primarios.

Los secaderos están pagando G. 1.400 el kilo por la hoja verde a quienes no tienen factura legal, y G. 1.500 a los que tienen factura. Nosotros planteamos como base para la negociación de un precio justo la suma de G. 3.000 por kilo, puesto en secadero, pero necesitamos reunirnos para discutir el tema, pero esto no se está dando. Hay un compromiso del gobierno a través del ministro de la cartera de Agricultura de reunirnos para buscar una salida, pero no existe la voluntad política de llegar a esa reunión, lamentó.

Situación es crítica

Este año la situación de los productores primarios es crítica, porque tuvieron una prolongada sequía y luego intensas lluvias, que provocaron una pérdida en el rendimiento de entre el 25 y el 30 por ciento por la caída de hojas. A ello se suma la suba del precio del combustible, y consecuentemente el flete es más caro.

El productor cuestionó el hecho de que los empresarios dilatan la discusión del tema, y el gobierno se mantiene ausente en el caso, mientras avanza la cosecha del producto, que comenzó en mayo.

Ya estamos con el 55 a 60 por ciento de la cosecha, los productores no podemos esperar, tenemos que vender para cubrir nuestras deudas, y esto es aprovechado por el sector empresarial, cuestionó.

Refirió que 8.400 pequeños productores primarios están integrados en la Federación de Productores del Nordeste, cubren una superficie de siembra de unas 17.000 hectáreas, y un promedio de producción de unos 90 millones de kilos de hoja verde anuales.

Reunión pendiente

El presidente del Centro Yerbatero Paraguayo, Eduardo Oswald, admitió que está pendiente una reunión con los productores primarios, pero aclaró que es el Ministerio de Agricultura el que debe hacer la convocatoria.

Oswald no pudo precisar las razones por las que el ministerio no convocó a reunión, pero que en todo caso la Gobernación de Itapúa también puede convocar, atendiendo a que también integra la comisión en representación del gobierno nacional.

Respecto del pedido de G. 3.000 por el precio de la hoja planteada por los agricultores, Oswald señaló que eso no es viable, porque repercutirá en el precio que el consumidor final deberá pagar por el producto. Se le explicó eso, pero algunos (productores) no entienden, sostuvo.