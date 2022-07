Expo Real Estate: destacan oportunidades de inversión inmobiliaria en Paraguay

Está en marcha el 26° Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias con 50 expositores nacionales e internacionales, quienes analizan las oportunidades, proyecciones, tendencias e innovaciones del mercado de bienes raíces en Paraguay y la región. El encuentro se desarrolla en el marco de la Expo Real Estate, que se inició hoy y culmina mañana, de 9:00 a 20:00, en el Centro de Convenciones de Paseo La Galería.

Amílcar Ferreira, en representación a la firma SEI Consulting; Domingo Peppo, embajador de Argentina; Carlos Alberto Pereira Olmedo, ministro de Vivienda y Urbanismo; Eduardo Quiroga, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias; Silvano Geler, director de Grupo SG; Shirlhey Sanchez-CEO & Co-Founder Colombia Proptech-Founder WProptech, y Damián Tabakman, presidente de ADI LATAM, abrieron el panel, en el que destacaron las oportunidades de inversión como las ventajas de invertir en Paraguay.

La estratégica ubicación, la gran mano de obra local para las construcciones, los márgenes de renta atractivos, la estabilidad económica, las opciones de financiamiento a largo plazo, como la gran sed de viviendas existente, fueron algunos ítems tratados durante la mañana.

La expo consta de más de 100 stands de firmas relacionadas al sector, como desarrolladoras, constructoras, estudios de arquitectura, corredores inmobiliarios, de determinados proyectos residenciales y corporativos, entre otros. La actividad es de acceso libre y gratuito, con inscripciones previas a través de la página web .

“Apuntamos a promocionar la profesionalización de esta figura del desarrollador inmobiliario en Latinoamérica por medio de la formación y la capacitación”, indicó Silvano Geler, CEO del Grupo SG y miembro del equipo organizador de la Expo.

Añadió que Paraguay es un refugio de valor que atrae cada vez más capitales foráneos. En ese sentido, comentó que en la expo se muestran 175 proyectos inmobiliarios, en su mayoría propuestas de viviendas en altura para la clase media, con precios de entre US$ 60.000 y US$ 90.000 y con alternativas de financiamiento bancario a tasas bajas. Así también, se exponen opciones en pozo (inversión para renta) desde US$ 35000.

Agregó que la muestra busca además visibilizar los desarrollos inmobiliarios más importantes para inversión y renta en Paraguay. Añadió que en ambos días, los participantes pueden interactuar, en un solo lugar, con todo el mercado inmobiliario del país para negociar directamente y, por ende, ampliar sus contactos, ver alternativas de inversión local e internacional.